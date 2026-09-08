No renuevan contrato a obreros tras protesta y denuncian planillerismo en La Colmena

Cinco funcionarios municipales del área de Aseo Urbano, recolectores de basura y trabajadores del vertedero de la Municipalidad de La Colmena fueron desvinculados de la institución tras realizar una medida de fuerza para exigir el pago de tres meses de sus salarios adeudados.

Si bien la administración municipal les pagó los sueldos atrasados y los afectados eran conscientes de que sus contratos vencían el pasado 31 de agosto, afirmaron que la decisión del intendente, Sergio Galeano (ANR-HC), de no renovarles el vínculo obedece a una clara represalia y laboral por haber reclamado sus haberes.

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Los desvinculados son Catalino Garrido, Reinaldo González, Leoncio Benítez, Rubén Benítez y Elva Cabañas. Todos los afectados recibieron una notificación firmada por el jefe municipal en la que se les comunicó el término del contrato de prestación de servicios con fecha 31 de agosto del corriente año.

La notificación señala lo establecido en las cláusulas tercera, cuarta y décima quinta del contrato de prestación de servicios a plazo determinado.

Cobraría en la Comuna, pero trabajaría en veterinaria privada

Por otro lado, los trabajadores desvinculados cuestionaron con dureza que, mientras a ellos se los deja sin su única fuente de ingresos por exigir el cumplimiento de sus derechos laborales, en la comuna persistirían supuestos casos de planillerismo.

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Según la denuncia formulada por los propios afectados, el funcionario municipal identificado como Elías Benítez, quien figuraba en el área de Aseo Urbano, presuntamente hace más de seis meses viene desempeñándose como empleado en la veterinaria particular del intendente Galeano, ubicada en el barrio Fátima de este municipio, mientras percibe un salario municipal de G. 1.800.000.

Consultado sobre la grave acusación, el trabajador Benítez negó ser funcionario municipal activo y aseguró no recordar la fecha exacta en que dejó la Municipalidad local.

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Aseguró que no percibe salario de la Comuna y que fue contratado por el intendente para trabajar en su veterinaria.

Sin embargo, al ser requerido sobre su vinculación con la Municipalidad, porque su contrato venció el 31 de agosto, dijo que él no recibió ninguna notificación formal de desvinculación por parte de la institución municipal.

Versión del intendente

Por su parte, el intendente Sergio Galeano alegó que Benítez prestó servicios en la Municipalidad únicamente hasta mayo pasado. En fecha 10 de junio, tras perder las elecciones partidarias y no ser electo como candidato de la ANR, él presentó su renuncia como funcionario municipal, indicó.

Aseguró que Benítez percibió su salario correspondiente hasta mayo pasado y, posteriormente, “lo llevé a trabajar a la veterinaria”. Actualmente, ya no percibe ningún salario de la Comuna, afirmó el ejecutivo municipal.

El jefe comunal mencionó que la no renovación de los contratos con los demás funcionarios se debe estrictamente a que el vínculo laboral feneció y a que los afectados incurrían en irregularidades.

“Ellos ya no venían a trabajar; solo se acercaban a marcar y se retiraban. Además, ya no representan una necesidad para la institución”, dijo el intendente.

Finalmente, el jefe municipal enfatizó que la meta de su gestión es culminar el mandato sin dejar deudas con el personal. Por ello decidió renovar el contrato únicamente a cuatro funcionarios comisionados en el Hospital Distrital de La Colmena; se trata de dos choferes de ambulancia y dos enfermeras, a quienes consideró indispensables para la prestación de servicios esenciales en la comunidad, según explicó.