Diputados acumulan 35 sesiones sin tratar temas y anuncian extraordinarias los lunes

Esta mañana se reunió la mesa directiva de la Cámara de Diputados, luego de que ayer se alcanzaran las 35 sesiones en el año que no terminan (ni siquiera inician) el tratamiento de su orden del día fijado, un problema que se vuelve insostenible, y hasta ahora sin castigo.

El vocero designado tras la reunión, diputado Daniel Centurión (ANR, Añeteté) informó que, como ayer no se tuvo quórum siquiera para arrancar la ordinaria (raboneo Nº 34), y luego la extraordinaria posterior volvió a levantarse sin tratar ni un punto (Nº 35 del año), este lunes a las 14:00 habrá una sesión extraordinaria con el mismo orden del día no tratado.

“Se ha tomado la decisión en mesa directiva que en el caso que vuelva a ocurrir, ojalá no vuelva a ocurrir porque las determinaciones administrativas se van a tomar también (descuentos de la dieta), (...) siempre que ocurra eso (dejar temas sin tratar por falta de quórum) vamos a trasladar a unas sesiones extraordinarias a los lunes”, dijo Centurión.

Este destacó que la imposición, por fin, de los descuentos de salarios a los que faltan reiteradamente “también ha sido la decisión de la Mesa Directiva”, que es algo ya establecido en el reglamento. Sin embargo, hasta ahora es letra muerta ante la complicidad del presidente de la Cámara Baja en turno.

Sostuvo que, supuestamente en caso de no agotar el orden del día los martes “va a ser automático” el traslado de los temas, y “entonces vamos a tener sesión lunes y vamos a tener sesión el martes (ordinaria)”.

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Apelan a que los cartistas dejen el vicio de censurar

Otro tema que se abordó en Mesa Directiva es el tema de los pedidos de informes que, sin motivo alguno, son censurados a discreción por la mayoría cartista. Solo ayer, en total fueron rechazados 15 pedidos de informes.

“Ese fue un punto que también abordamos en la Mesa Directiva y coincidimos todos en que se tiene que dar trámite a los pedidos de informe. Esperemos que finalmente el oficialismo entienda, porque ellos tienen una mayoría propia”, remarcó Centurión.

La falta de argumento para el rechazo de los pedidos de informe es tan burda, que ayer de un plumazo rechazaron varios al diputado de Ñeembucú, Diosnel Aguilera (PLRA) por el simple hecho de referirse a Pilar, feudo del vicepresidente de la República y precandidato a presidente de HC para el 2028, Pedro Alliana.

Consultado sobre la respuesta que dieron los líderes de bancada cartista presentes (Miguel del Puerto y Alejandro Aguilera), Centurión informó que dijeron que “va a ser un tema que van a tratar desde el seno de su movimiento”, pero que “esperamos que den curso porque es simplemente transparentar la gestión de las distintas instituciones”.