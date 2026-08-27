Diputados prevé sesionar lunes y martes, tras rabona de esta semana

Ayer en la reunión de mesa directiva se acordó tener dos sesiones la próxima semana, a fin de compensar la del martes 25 pasado donde no trataron ni un punto del orden del dia por falta de quórum.

Hasta ahora, no se emitieron las respectivas convocatorias, pero la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) informó que el pedido de interpelación a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión por el accidente fatal en Pedrozo (Ypacaraí) vuelve a estar en agenda para el martes.

“El lunes hay sesión a las 14:00 y, lógicamente, esperemos que la ordinaria sea el martes”, mencionó Vallejo, quien remarcó que “el pedido de interpelación está para el martes, porque la ley dice que debe ser tratada en una sesión ordinaria”.

De todos modos, está cantado que la mayoría cartista en Diputados no permitirá que prospere la interpelación contra Centurión, así como no corrió ayer en el Senado, salvo que ahí, los propios proponentes pidieron el aplazamiento para agregar más consultas.

Desde junio de 2023, se plantearon 13 pedidos de interpelación contra autoridades del gobierno de Santiago Peña, y sin importar los argumentos, todos ellos fueron bloqueados hasta ahora.

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Vallejo también mencionó que, pese a la recurrente irresponsabilidad de una mayoría de sus colegas, que volvieron habitual la falta de quórum, ayer ya ni siquiera hubo tirón de oreja en mesa directiva.

Peor aún, adelantó que “esto va a ir empeorando, porque dentro de un mes son las elecciones (municipales)”, fijadas para el 4 de octubre.

Ni un riesgo de tocarles el bolsillo

Lo único que capaz haga cambiar de actitud a los diputados es que se les apliquen los descuentos de sus dietas, algo previsto en el reglamento pero que es “letra muerta” por la facilidad para “justificar” las ausencias.

Actualmente, el reglamento faculta a los legisladores a “justificar” sus ausencias simplemente comunicando de manera verbal al presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, incluso con posterioridad.

Latorre, hace ya dos semanas había prometido presentar una modificación del reglamento para “endurecer” los requisitos para justificar la ausencia, que en realidad era aplicar lo mismo que se impone a cualquier trabajador “común” del país, pero hasta ahora todo quedó en el “oparei”.

Pese a su enojo particular por ser metidos todos en la misma bolsa, Vallejo dijo estar casi resignada con esta situación.

“A todos nos meten en la misma bolsa y yo les puedo asegurar que hay muchos diputados que estamos cansados de esta situación. Realmente hastiados de ser unos pocos los que cumplimos con nuestro trabajo”, reclamó.

Sostuvo que la única posibilidad que cree factible para al menos darle “vergüenza” a los que siempre faltan es “preguntarle acá a diputado que no viene”.

“Ustedes tienen los listados. Eso es información pública. Es decir, la ciudadanía tiene información pública si venimos, no venimos, quién no da quórum. Eso está todito en la web, en el SILpy (Sistema de Información Legislativa). Ustedes pueden ver todas las sesiones”, dijo.

El reglamento de la Cámara de Diputados incluso obliga a los legisladores a solicitar permiso para retirarse en medio de la sesión si es que apeligra el quórum; sin embargo, ni siquiera eso se cumple.

Los diputados cobran mensualmente G. 37.900.000 en concepto de dieta y gastos de representación y, a diferencia de los trabajadores del sector privado, solo tienen la obligación de asistir a las sesiones semanales, que de manera ordinaria se realizan los martes.