Que el Gobierno no trate a Óscar Denis como un “expediente archivado”, exigen a Peña desde el PLRA

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y actual intendente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros, emitió un comunicado en el que denuncia que, a seis años sin Óscar Denis Sánchez, el Estado paraguayo sigue en deuda con su familia y la República. La nota también tiene la firma del secretario general de la agrupación Cristian González.

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Las autoridades liberales recalcaron que Denis en su momento fue presidente del Directorio del PLRA y vicepresidente de la República. Reclaman su liberación y recuerdan al Gobierno que “de ninguna manera constituye un expediente archivado ni una historia que el paso del tiempo pueda clausurar”.

Acciones concretas y planes para liberarlo

En dicho contexto, el pronunciamiento señala que el PLRA exige acciones verificables, y respuestas concretas sin dilaciones, sobre la situación de su búsqueda.

Igualmente, exigen al Gobierno de turno informes sobre qué diligencias se realizaron con dicho fin, cuáles siguen vigentes y, sobre todo, qué plan tiene el Estado paraguayo para dar con su paradero, así como con el de los demás compatriotas secuestrados y desaparecidos.

“En ningún caso la respuesta puede ser el silencio a una familia que espera”, recalcaron.

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Señalan además que “la resignación no puede transformarse en política de Estado”, ni la indiferencia ser el epílogo de una vida consagrada al servicio público y a las instituciones de la República.