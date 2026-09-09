Óscar Denis: “¿Cómo llegamos a seis años sin respuestas?”, lamenta hija

Durante una conferencia de prensa, Beatriz Denis, hija de Óscar Denis, sostuvo que este 9 de septiembre no representa una “conmemoración”, sino una oportunidad para señalar una deuda pendiente del Estado paraguayo.

“Venimos a señalar una deuda”, afirmó Beatriz Denis al referirse a la ausencia de información sobre el destino de su padre.

El político liberal y ganadero fue llevado por miembros del grupo armado autodenominado EPP mientras se trasladaba en un camino interno de su establecimiento ganadero, la Estancia Tranquerita, ubicada en el límite entre los departamentos de Concepción y Amambay.

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“¿Cómo llegamos a seis años sin respuestas?”

La hija de Óscar Denis cuestionó que, después de seis años, el Estado paraguayo todavía no pueda informar qué ocurrió con su padre.

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“El Estado paraguayo no puede decirnos dónde está Óscar Denis, qué ocurrió con él ni cuál fue su destino. ¿Cómo llegamos a seis años sin respuestas?”, manifestó.

Beatriz Denis señaló que la familia mantuvo la confianza en las autoridades y en las distintas estrategias implementadas para lograr avances en la investigación. Sin embargo, lamentó que, a su criterio, “no hay continuidad en el trabajo realizado”.

Familia exige acciones concretas

Beatriz Denis sostuvo que el Gobierno debe explicar qué se hizo durante estos seis años y, principalmente, cuáles son las acciones que se están desarrollando actualmente para localizar al exvicepresidente.

La familia reclama que las autoridades presenten información concreta y verificable sobre la búsqueda.

“No queremos un informe lleno de generalidades, queremos responsables, acciones, plazos y resultados”, afirmó.

Cuestionan recursos destinados a comunicación

Durante la conferencia de prensa, la hija de Óscar Denis también cuestionó la inversión destinada a la comunicación de las fuerzas de seguridad.

En ese sentido, sostuvo que si el Estado cuenta con recursos para comunicar los resultados de sus instituciones, también debería destinar esfuerzos suficientes para localizar a las personas secuestradas.

“No cuestionamos la necesidad que el Estado comunique sus logros, cuestionamos sus prioridades”, aclaró.

De acuerdo a la hija, la familia Denis considera que la búsqueda de los secuestrados debe mantenerse como una prioridad y reclama resultados después de seis años de incertidumbre.

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Peón reveló detalles sobre el secuestro

También dio a conocer un dato transmitido por Adelio Mendoza, trabajador que fue secuestrado junto con Óscar Denis y posteriormente liberado.

Según relató la hija del exvicepresidente, Mendoza indicó que los captores le manifestaron que, si no concretaban el secuestro en un camino rural, tenían previsto hacerlo dentro de la estancia de Denis durante la noche.

La familia Denis insiste en que mantendrá la búsqueda de respuestas y no dejará de reclamar información a las autoridades.

Beatriz Denis, igualmente, extendió el pedido por el paradero de Edelio Morínigo y Félix Urbieta.