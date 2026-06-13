El desafío de Alcides Riveros es devolver al PLRA el protagonismo, dice gobernador Estigarribia

El gobernador centralino, Ricardo Estigarribia (PLRA), hizo un análisis de lo que representó la elección partidaria, y donde resultó ganador como presidente del directorio Alcides Riveros, actual intendente de Fernando de la Mora.

Estigarribia indicó que el principal desafío de Riveros será buscar primero la unidad dentro del Partido Liberal y luego salir a conversar con cada líder de la oposición para ganar la mayor cantidad de municipios el próximo 4 de octubre.

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“Alcides deberá unir a todos los liberales y luego a todos los de la oposición si queremos llegar en las municipales. Tenemos que dejar los egos personales y comenzar a trabajar por el que tiene más chances de llegar. No todos los muchachos van a poder entrar en una lista, pero se debe trabajar unidos”, manifestó Ricardo Estigarribia.

Indicó además que el proceso de construcción de la oposición debe ser institucional, el presidente debe conversar con todos los sectores y evitar el error que se cometió durante el gobierno de Fernando Lugo en el 2008.

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“El proceso de la construcción de la oposición debe ser institucional. Ahora hay un alto porcentaje de unidad, hay una renovación del partido. Se debe trabajar unidos para que el Partido Liberal recupere el lugar que en algún momento tenía, que es el lugar protagónico” dijo el gobernador de Central.

En cuanto a las divisiones en el Congreso Nacional con los parlamentarios que son liberales, pero desoyen los lineamientos partidarios y se muestran más bien leales al cartismo, dijo que se debe buscar un punto medio para evitar la confrontación.

“Las diferencias, principalmente en el Congreso, se deben tener en cuenta. Alcides Riveros tendrá que abrir las puertas del directorio y hablar con todos. El partido debe ponerse de acuerdo en cinco o seis proyectos y trabajar sobre esa base. Un cambio radical no creo, pero se deben analizar las propuestas de todos los sectores”, puntualizó.

Ricardo Estigarribia indicó que el domingo pasado los liberales, en su mayoría dejaron claro cuál es el camino que se debe seguir.

Dijo además que Alcides Riveros presentó nuevas ideas, la de renovación y puertas abiertas al diálogo, el senador Ever Villalba tuvo una postura más radical que viene del sector de Efraín Alegre y luego estaba la idea del senador Dionisio Amarilla, quien es aliado cartista.

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“Tuvimos tres tipos de ideas, la idea de la renovación de abrir las puertas; la radical, que viene del sector de Efraín; y la idea de Dionisio. Ahora el objetivo es ver y consensuar”, dijo Estigarribia.

Liberales excluidos

Recordó que en el 2008 cuando Fernando Lugo ganó las elecciones generales junto con el liberal Federico Franco, no se actuó de manera institucional y luego eso le pasó la factura al exobispo.

“Lugo le dio a un sector uno o dos ministerios y el vicepresidente no tuvo participación en el gobierno; y cuando hubo muchos problemas nadie iba a salir a defenderle. Porque no se tuvo un trato institucional partidario”, dijo Estigarribia.

Dijo que ese error no se debe cometer ahora, porque el Partido Liberal es el único de la oposición que tiene un importante caudal de votantes, aunque aclaró que solo tampoco se puede competir contra el Partido Colorado y su estructura de funcionarios públicos.

“Alcides Riveros debe hablar hasta con el último correligionario que está en desacuerdo. El deseo del liberal es la unidad. Con el directorio anterior se dejó una imagen de división y por fuera también hay muchas opciones en la oposición. Para proyectar ganar en la mayoría de los municipios en octubre primero debemos ganarnos la confianza de los electores y así pensar en el 2028″, sostuvo Estigarribia.

Insistió en que se debe dar una opción diferente a la ciudadanía, para que también los colorados voten por el proyecto opositor, para lo cual indicó que se debe dejar de lado el ego personal.

“Con peleas internas no le vamos a vencer al Partido Colorado y a los funcionarios públicos. Tenemos que darle una opción a la ciudadanía. Estamos dejando de lado nuestro ego, y lo demostramos con Asunción”, manifestó.

Con respecto a Miguel Prieto, líder del Partido Yo Creo, y el escenario en Ciudad del Este, indicó que muchas cosas pueden cambiar, pero insistió en que apoyarán a quien tiene más chances.

“Debemos empezar a unirnos en la municipales, y alcanzar consenso para el 2028. La unidad en cada distrito será importante para lograr ese objetivo. El tablero electoral va a cambiar mucho el 5 de octubre, después de las elecciones municipales. La unidad es importante, pero a dos años de las elecciones, a la ciudadanía no le interesa quién es el candidato de la chapa presidencial, lo que quiere son soluciones a sus problemas cotidianos”, sentenció Estigarribia.