Política
09 de septiembre de 2026 a la - 13:50

Soledad Núñez arremete contra el intendente Luis Bello: “Tienen el poder y no hacen nada”

Soledad Núñez con chaleco gris y camisa de mezclilla, manipulando bolsas de basura en un evento comunitario al aire libre.
Soledad Núñez manipula bolsas de basura durante la presentación de su plan comunitario en Asunción.Luis López Nery Huerta

La candidata a la intendencia de Asunción Soledad Núñez cuestionó duramente al actual jefe comunal, Luis Bello, a través de sus redes sociales, exigiéndole que cumpla con sus promesas de campaña y termine con las mentiras a la ciudadanía.

Por ABC Color

La carrera hacia la intendencia de Asunción levantó temperatura en las últimas horas tras un fuerte cruce digital protagonizado por la candidata Soledad Núñez.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Núñez lanzó un duro mensaje dirigido al actual intendente capitalino, Luis Bello, exigiéndole respuestas inmediatas ante la falta de gestión.

En su publicación, la candidata expuso la contradicción entre el discurso proselitista y la inacción administrativa, cuestionando fuertemente el control político que ostenta el oficialismo actual.

“Si el intendente actual, Luis Bello, es el secretario del jefe de campaña de Camilo, ¿por qué no cumplen ahora ya con todo lo que están prometiendo en campaña?“, señaló Núñez.

Lea más: Soledad Núñez presenta su plan anticorrupción y desafía a debate a Camilo Pérez

La referente política profundizó sus críticas señalando que la administración actual cuenta con todas las herramientas de gobernabilidad, pero carece de voluntad operativa para solucionar los problemas cotidianos de los asuncenos.

“Tienen absolutamente todo el poder pero no hacen nada. Dejen de mentirle a la gente”, remarcó.