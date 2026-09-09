Soledad Núñez arremete contra el intendente Luis Bello: “Tienen el poder y no hacen nada”

La carrera hacia la intendencia de Asunción levantó temperatura en las últimas horas tras un fuerte cruce digital protagonizado por la candidata Soledad Núñez.
A través de su cuenta oficial en la red social X, Núñez lanzó un duro mensaje dirigido al actual intendente capitalino, Luis Bello, exigiéndole respuestas inmediatas ante la falta de gestión.
En su publicación, la candidata expuso la contradicción entre el discurso proselitista y la inacción administrativa, cuestionando fuertemente el control político que ostenta el oficialismo actual.
“Si el intendente actual, Luis Bello, es el secretario del jefe de campaña de Camilo, ¿por qué no cumplen ahora ya con todo lo que están prometiendo en campaña?“, señaló Núñez.
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La referente política profundizó sus críticas señalando que la administración actual cuenta con todas las herramientas de gobernabilidad, pero carece de voluntad operativa para solucionar los problemas cotidianos de los asuncenos.
“Tienen absolutamente todo el poder pero no hacen nada. Dejen de mentirle a la gente”, remarcó.