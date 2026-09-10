Paraguay firma acuerdo de privilegios e inmunidades con la OCDE

El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, mantuvo hoy una reunión con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, en el marco de su agenda oficial en París, Francia.

Durante el encuentro, indica un reporte oficial, Cormann señaló la importancia de continuar profundizando la cooperación. Asimismo, valoró los avances del Programa País, que se desarrolla con la participación de diferentes sectores nacionales.

En la ocasión, Ramírez y el secretario de la OCDE conversaron sobre los resultados de las pruebas de aprendizaje del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), por sus siglas en inglés) y coincidieron en que constituyen una herramienta para identificar las áreas que requieren fortalecimiento y orientar acciones de mejora.

El informe 2025 del Programa PISA, evaluación internacional que se realiza a estudiantes de decenas de países cada tres años, pintó un panorama preocupante sobre la educación en Paraguay, con caídas de rendimiento en lectura y ciencia. El informe detalló la incidencia de factores como el uso de pantallas, la inteligencia artificial o la falta de docentes y recursos en el desempeño de los alumnos.

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Acuerdo sobre privilegios e inmunidades

Posteriormente, el canciller Ramírez Lezcano y el secretario general Mathias Cormann suscribieron un acuerdo sobre privilegios e inmunidades, que facilitará la presencia y el desarrollo de actividades de funcionarios y expertos de la OCDE en Paraguay.

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La suscripción de este instrumento constituye un nuevo hito en la relación entre Paraguay y la OCDE y contribuirá a profundizar la cooperación entre ambas partes, refiere el reporte oficial.

Por último, el canciller participó en una sesión especial del Consejo Directivo del Centro de Desarrollo de la OCDE, que contó con la participación de todos los representantes de los países miembros de la organización. En la ocasión, expuso sobre el proceso de trabajo que Paraguay lleva adelante con el organismo y los avances alcanzados en este marco.

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Durante la sesión, los participantes manifestaron su disposición a acompañar al país en su proceso de acercamiento e incorporación a la organización.

En su intervención, el canciller valoró el trabajo conjunto desarrollado con la OCDE y reafirmó el compromiso de Paraguay con la adopción de buenas prácticas, el fortalecimiento institucional y la mejora de las políticas públicas.