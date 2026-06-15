Cartismo apura pago de 2,3 millones de euros para “Programa País” y posterga deuda a vialeras

En junio del año pasado, el entonces ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, había firmado en París (Francia) el “acuerdo entre el Ministerio de Economía y Finanzas del Paraguay y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para el financiamiento del ‘Programa País’”, que básicamente consiste en casi una “membresía” para buscar adherirse a dicho organismo internacional, para lo cual se plantea un desembolso de US$ 2,4 por parte de nuestro país.

El propio MEF había señalado que este “Programa País”, que ya cuenta con media sanción del Senado, está “diseñado para apoyar la alineación de las políticas públicas nacionales con los estándares del organismo” y con una duración de 3 años (extensibles), y que “establece una hoja de ruta para fortalecer la cooperación con la OCDE, con miras a una futura adhesión a la organización”.

En total, el acuerdo plantea un aporte económico de € 3.550.000, de los cuales nuestro país debe desembolsar unos € 2.395.000, mientras que los restantes € 1.155.000 corren por cuenta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que, según el documento suscrito, “no generarán ninguna obligación financiera adicional para el Gobierno de Paraguay”.

Los programas que deberá financiar nuestro país son los siguientes:

Asistencia técnica con miras a facilitar la adhesión de Paraguay a la Convención de la OCDE para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales .

Coordinación del Programa País incluye monitoreo e implementación del programa país.

Informe de referencia con miras a la alineación con los Códigos de Liberalización de Movimientos de Capital y Operaciones Invisibles Corrientes.

Revisión del Sistema Estadístico Nacional.

Asistencia técnica para apoyar la revisión del Código Nacional de Gobierno Corporativo de Paraguay, alineándolo con la Recomendación sobre Principios de Gobierno Corporativo.

Educación: cobertura y calidad con enfoque en la formación docente.

Diálogo y revisión sobre la gobernanza del agua.

El millonario gasto básicamente busca eventualmente la adhesión de Paraguay a la OCDE, que actualmente tiene 38 miembros, entre los que se encuentran los principales países europeos, así como de América: Estados Unidos, Chile, Colombia, Costa Rica y México.

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Se frena plan de “bicicleteo” a deuda a vialeras

Por otra parte, por dos semanas consecutivas estuvo entre los primeros puntos del orden del día el proyecto de ley “que autoriza el pago de intereses por certificados de obra y autoriza la emisión de títulos de deuda pública”, que ya no figura para su tratamiento en la sesión ordinaria de mañana de Diputados.

Luego de haberse apurado su inclusión en el orden del día de las pasadas sesiones del 2 y 9 de mayo, pero tras frustrarse su tratamiento por falta de quorum en ambas sesiones, esta semana directamente desapareció del orden del día cuya elaboración está a cargo del presidente cartista de la Cámara, Raúl Latorre.

El proyecto ni siquiera planteaba el pago total de la deuda con las vialeras, sino simplemente los intereses moratorios por los certificados de obras ejecutadas a fin de evitar el reclamo vía judicial.