¿Dónde está la plata?: Confirman condena contra exconcejal de Yuty

El fiscal Silvio Alegre logró que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirme la condena de 5 años de penal privativa de libertad, resuelta por un Tribunal de Sentencia, en contra del exconcejal de Yuty y expresidente de la Asociación de Funcionarios de ESSAP (AFESSAP), Carlos Alberto Franco Benítez.

El exconcejal fue hallado culpable de la comisión del hecho punible de estafa por más de G. 414 millones a una firma financiera de plaza.

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Con la decisión de la máxima instancia judicial, queda firme la sentencia decidida por el tribunal de primera instancia y, en consecuencia el acusado deberá cumplir la condena en prisión.

Se confirmó la estafa a los asociados

En el juicio oral, el Ministerio Público logró probar que el exconcejal Franco ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 414.077.270 a la empresa Fast Credit, por medio de préstamos otorgados que no fueron saldados.

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En sus alegatos finales el fiscal Silvio Alegre probó que Franco dispuso el descuento de los salarios de los funcionarios del ente aguatero; sin embargo, el dinero no era utilizado para saldar las deudas con la empresa, sino que fue utilizado para financiar su entonces campaña política rumbo a la Junta Municipal.

Los ministros de la Corte Suprema Luis Benítez Riera, Gustavo Santander y Carolina Llanes no admitieron para su estudio el recurso extraordinario de casación interpuesto por el procesado en contra del fallo de la Cámara de Apelaciones que había ratificado la condena ordenada en primera instancia. Para la máxima instancia judicial no se cumplen los requisitos requeridos para admitir el aludido recurso.