Confirman 5 años de cárcel para ex concejal de Yuty

El Tribunal de Apelación Penal del Fuero Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado confirmó la condena impuesta en primera instancia a Carlos Alberto Franco Benítez, expresidente de Asociación de Funcionarios de la ESSAP (Afessap) y exconcejal de Yuty, por el hecho punible de estafa.

El condenado recibió una pena de 5 años de privación de libertad, tras la apelación interpuesta previamente por la defensa.

El fiscal Silvio Alegre concluyó con la investigación iniciada por sus colegas Belinda Bobadilla y Giovanni Grisetti; y durante el juicio se probó que Franco Benítez, en su carácter de presidente de la Afessap, presentó declaraciones falsas sobre la situación de varias personas que no eran funcionarios del ente ni socios de la asociación, con el fin de acceder a préstamos de dinero en el marco de un convenio firmado con una entidad financiera.

Esta maniobra generó un perjuicio patrimonial a la firma, ya que los pagos no pudieron ser cobrados, al tratarse de personas ajenas a la ESSAP. Se comprobó que el dinero obtenido fue utilizado por el sentenciado en su campaña como candidato a concejal de Yuty.

Según los antecedentes del caso, una semana antes de las elecciones municipales del 2021, el entonces candidato a concejal Carlos Franco Benítez, llevó a Asunción a un grupo de correligionarios suyos, más de 20 personas, que fueron beneficiadas con créditos de G. 20.000.000 en su mayoría y algunos hasta 40 millones, completando cerca de G. 500.000.000 de una financiera.

Sin embargo, Franco Benítez se quedó con el dinero para usar en la campaña política, especialmente para el día D con el compromiso que pagaría la deuda que contrajeron los pobladores.

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos fue presidido por la magistrada Elsa García e integrado por los jueces Yolanda Moral y Matías Garcete.