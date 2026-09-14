Francia acredita embajador en Paraguay y firma declaración contra el narcotráfico

El embajador designado de la República Francesa ante el Gobierno de la República del Paraguay, Jean-Philippe Gavois, presentó esta mañana las copias de sus cartas credenciales al ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano.

Jean-Philippe Gavois es diplomático de carrera y cuenta con formación en los Institutos de Estudios Políticos de Estrasburgo y Aix, además de un diploma de estudios superiores en gestión pública, refiere el informe oficial de la Cancillería nacional.

El embajador Gavois reemplaza en el cargo a Pierre-Christian Soccoja, quien culminó su misión diplomática en agosto pasado.

El reporte indica que, a lo largo de su trayectoria, se desempeñó en diversos cargos diplomáticos y de la administración central francesa. Fue consejero político en Hanói, consejero de cooperación y acción cultural en Colombo, y ocupó funciones en la Dirección de las Naciones Unidas y de los Organismos Internacionales. Desde agosto de 2022 se desempeñaba como primer consejero en Lima.

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Paraguay y Francia acuerdan lucha contra el narcotráfico

La semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, se reunió con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, en el Quai d’Orsay, en París, donde repasaron temas de la agenda bilateral e intercambiaron puntos de vista sobre la situación regional y global.

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Durante el encuentro, ambos cancilleres acordaron una declaración conjunta en materia de lucha contra el narcotráfico, una problemática que afecta a los países y que requiere esfuerzos coordinados para su prevención y combate.

Entre los puntos principales del acuerdo se mencionan que “Paraguay y Francia reafirman su compromiso compartido de prevenir y luchar contra el tráfico de drogas, desmantelar las redes criminales y abordar las consecuencias sanitarias y sociales del consumo de drogas”.

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“Ante la creciente magnitud y complejidad del tráfico de drogas, que afecta y aqueja a nuestros dos países y regiones, Paraguay y Francia creen firmemente que la cooperación internacional es necesaria para hacer frente a este fenómeno criminal. Nuestra acción y cooperación en esta perspectiva es integral y equilibrada, y se ajusta plenamente al derecho internacional y a los derechos humanos”, refiere el documento.

La declaración indica además que la lucha contra el tráfico de drogas es también una prioridad absoluta para Paraguay, que mantiene un enfoque de tolerancia cero mediante una estrategia integral que combina el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad con programas de prevención social.