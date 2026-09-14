Mitic pidió a la Senad “unir” equipos de escucha al Ministerio del Interior

Hace poco más de un año, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), a cargo del ministro Jalil Rachid, concretó una compra de equipos de escuchas telefónicas de última generación, a través de un llamado vía Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY).

Tras la compra, la implementación la vino haciendo la Senad; sin embargo, en julio pasado, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), a cargo de Gustavo Villate, remitió una nota al titular de la Senad. En dicho documento, el Mitic dictaminó que tal equipamiento debía ser trasladado e instalado de manera obligatoria en las dependencias del Ministerio del Interior.

El objetivo la decisión, según señalaron en la nota firmada por Villate, es centralizar y operar de forma integrada la novel plataforma con el Centro de Investigaciones contra Actividades Criminales (CIAC), permitiendo su utilización conjunta.

El argumento técnico para justificar esta llamativa movida, señalan, es la obsolescencia de los recursos actuales del Ministerio del Interior. El anexo a la nota detalla que el hardware que soporta el sistema del CIAC cuenta con más de 10 años de operación y carece de las licencias necesarias para interceptar redes bajo tecnología 4G o VoLTE.

En contraste, señalan que el sistema de la Senad posee capacidades de intercepción de comunicaciones de última generación, abarcando redes 2G, 3G, 4G (VoLTE), 5G y servicios de datos. El documento agrega que, a raíz de esto, y tras la advertencia de empresas operadoras de telefonía móvil sobre la complejidad operativa de mantener múltiples sistemas mediadores en sus redes, el Mitic recomendó establecer una plataforma única de mediación en el Ministerio del Interior, sitio donde ya se encuentran físicamente las interconexiones con las operadoras.

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Este equipo habría requerido una inversión cercana a los US$ 12 millones, según estimaciones dadas durante el llamado por el diputado Mauricio Espínola (ANR). En su momento, el llamado fue apuntado por otros oferentes de estar dirigido a la compra de equipos de la marca Corsight, representada en el país por itti Saeca, exsocia comercial del presidente Santiago Peña.

Rachid confirmó traslado

El titular de la Senad, Jalil Rachid, ratificó la situación y aseguró que el proceso de traslado “está en curso”. Según la explicación del funcionario, la directiva se tomó primordialmente por la superioridad técnica de la reciente compra antidrogas.

“Se decidió que las escuchas del Ministerio del Interior iban a depender de la Senad en ese sentido. ¿Por qué? Porque nuestros equipos son más nuevos que los de ellos”, argumentó.

Pese al traslado físico de la infraestructura, Rachid aclaró que la autonomía de las investigaciones no será afectada bajo ninguna circunstancia, explicó. Añadió que “técnicamente nomás lo que van a depender de nosotros, pero los casos siempre van a ser independientes”.

El ministro insistió en que esta sinergia es un salto histórico para su institución. Enfatizó que antes la Senad dependía exclusivamente del Ministerio del Interior debido a que “no teníamos escucha”, pero con la llegada de este moderno equipamiento “ahora ellos van a depender de nosotros, pero solamente por la cuestión tecnológica”.

Respecto a las sospechas surgidas durante la licitación, Rachid confirmó que fue adjudicada a la firma TSV del Paraguay, que según señala, no posee ningún vínculo con los exsocios comerciales del mandatario. Finalmente, aseguró que los aparatos se encuentran en fase de pruebas con las empresas telefónicas. “No va a tardar mucho, no creo que pase un mes”, sentenció.