Tildan de “avatipire rendy” la gestión de Isaías Fretes y critican la crisis en Salud

Tras el cambio de autoridades en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), donde asumió Isaías Fretes en reemplazo de María Teresa Barán, el sindicalista y docente jubilado sanjuanino Roberto Ayala cuestionó la crisis que atraviesa el sistema de salud pública. Afirmó que el principal problema no es solo administrativo, sino la falta de inversión y de recursos para garantizar una atención digna a la población más vulnerable.

Ayala dijo que actualmente existe una ruptura entre quienes administran los recursos financieros y quienes ejecutan los servicios de salud, es decir, médicos, enfermeros y otros trabajadores de blanco.

Señaló que esa falta de articulación termina perjudicando directamente a los usuarios del sistema público.

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“El gobierno cambió a su comandante en Salud, pero hoy los médicos siguen en pie de guerra. Esperamos que el nuevo ministro, Isaías Fretes, pueda unir a la familia de la salud y garantizar los derechos de los trabajadores y de los pacientes”, expresó.

El dirigente también fue crítico con la gestión de Fretes al frente del Instituto de Previsión Social (IPS), al señalar que generó expectativas, pero que “terminó siendo un avatipire rendy”. Esta es una expresión popular en guaraní utilizada para describir algo que comienza con mucha fuerza, pero se apaga rápidamente y sin resultados.

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Cuestionó la baja inversión en salud

Ayala indicó que Paraguay continúa destinando recursos insuficientes al sector sanitario. Recordó que el presupuesto vigente para Salud representa alrededor del 6,8 % del Presupuesto General de la Nación, muy por debajo del 15 % recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

Según indicó, esa situación se refleja en hospitales y puestos de salud con escasez de médicos, especialistas, insumos y medicamentos básicos, además de limitaciones para ampliar servicios como terapia intensiva.

Espera una mejor administración

El sindicalista mencionó que el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 contempla un incremento de los recursos destinados a Salud.

Sin embargo, advirtió que una parte importante ya estaría comprometida para el pago de deudas, por lo que pidió que el dinero restante se destine a contratar profesionales de la salud y fortalecer la atención médica, en lugar de aumentar la estructura administrativa.

Ayala concluyó que la prioridad debe ser garantizar una atención de calidad para la ciudadanía.

“El administrador de la cosa pública siente la temperatura de la salud bajo aire acondicionado, mientras Juan Pueblo, usuario de la salud pública, sigue con una sensación térmica bajo cero”.