Yolanda Paredes ve con preocupación “cambio de barco” de Isaías Fretes

El domingo, desde la Presidencia de la República informaron la destitución de María Teresa Barán como ministra de Salud y la designación en su reemplazo de Isaías Fretes, quien estuvo al frente del IPS tras la destitución del hoy imputado Jorge Brítez.

Fretes estuvo al frente del IPS desde el 22 de abril de este año y fue nombrado con la esperanza de mejorar la atención a los asegurados y solucionar el déficit de medicamentos; sin embargo, antes de lograrlo, fue designado como ministro de Salud, donde deberá atender la crisis sanitaria por la falta de medicamentos e insumo y el reclamo de reajuste salarial del gremio médico.

Para la senadora Yolanda Paredes (CN) es preocupante el “cambio de barco” de Fretes, ya que se va sin terminar un trabajo que prometió a la ciudadanía.

“El tema del doctor Fretes se va sin terminar un trabajo que él ha prometido a la ciudadanía. Tenemos que escucharle un poco a la ciudadanía cuando tomamos decisiones nosotros, que somos funcionarios públicos. ¿Y qué es lo que hoy la ciudadanía está pidiendo? A la pucha, doctor Fretes, vos prometiste que ibas a cambiar esta historia en IPS. A mitad de camino él cambia de barco y eso vemos con preocupación”, cuestionó.

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Crisis sanitaria no puede esperar

La senadora expresó que espera que Fretes no entre con un discurso permisivo para ganar tiempo, porque la crisis sanitaria no puede esperar, aunque consideró que Fretes está suficientemente empapado para tomar decisiones.

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Agregó que toma con mucha cautela estos cambios y que no está 100% convencida, además criticó a Derlis León, quien asume en vez de Fretes como titular del IPS y que era del equipo del imputado por presunta lesión de confianza Jorge Brítez.

“Sus antecedentes realmente estuve leyendo y no son muy alentadoras. Viene ya del grupo de Jorge Brítez. Entonces, yo creo que él nunca pudo haber desconocido todo lo que estaba sucediendo ahí, sobre todo lo que hace al manejo de medicamentos. Tengo entendido que este señor es, justamente el señor doctor León, era el encargado de la provisión de medicamentos a nivel país. Entonces, miro con preocupación esta designación”, señaló.

Además, contó que aguardan lo que pase en la reunión que mantendrán el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, con el presidente de la República, Santiago Peña, para saber qué rumbo tomará la comisión de crisis instalada en el Senado.

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Senadoras se equivocaron, dice Paredes

Refirió que quedaron en contramano tras la reunión que mantuvieron la exministra de Salud, María Teresa Barán, con la senadora liberocartista, Noelia Cabrera y la senadora colorada disidente, Lilian Samaniego, con un grupo de médicos donde firmaron un acuerdo de entendimiento sin representación del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) y en paralelo a la reunión de la comisión de crisis sanitaria del Senado.

Aseguró que ambas se equivocaron al realizar la reunión con este grupo de médicos, ya que dejó en contramano las negociaciones y conversaciones que tenían con el gremio médico, así como también a la comisión de crisis del Senado.

“Ahora nosotros queremos hoja de ruta, eso le estamos exigiendo al presidente del Congreso. Necesitamos cuál es la ruta de la comisión de crisis, porque así como están las cosas, el tema de esa conferencia de prensa que tuvieron las dos senadoras realmente nos descolocó y nos perdimos. Entonces, vamos a ver qué pasa esta tarde”, puntualizó.

Agregó que además de esta reunión, el mensaje que el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, dio durante su intervención por el aniversario de la Asociación Nacional Republicana (ANR) el viernes último, instando a Peña a priorizar la salud, influyó en la decisión del actual mandatario de sacar a Barán.

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“Yo creo que fue todo un poco, más el mensaje de Cartes. El mensaje de Cartes fue otra vez un pequeño estirón disimulado de orejas, pero evidentemente que eso influyó, pero aparte de eso, yo creo que no podía ya permanecer Barán en la situación en la que estaba. Ya habían perdido ese nivel de buen trato y de comunicación con el gremio de los médicos. Yo no creo, con Cartes sin Cartes, esa señora no iba a pasar”, afirmó.

Criticó que en dos meses y medio Barán no hizo nada respecto a la crisis sanitaria al negarse de recibirle al gremio de los médicos, el cual es el motor del Ministerio de Salud.