Aparecen contradicciones sobre traslado de equipo para escuchas

El traspaso del equipamiento de interceptación telefónica adquirido por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) al Ministerio del Interior abrió un escenario de contradicciones en el Poder Ejecutivo.

El 3 de julio de 2026, el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, remitió la nota oficial MITIC-SE número 166/2026 al titular de la Senad, Jalil Rachid, ordenando el traslado del sistema mediador comprado vía Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY) en 2025.

La operación, señalaron en ese momento, rondó unos US$ 12 millones.

Promesa de independencia

Los antecedentes desmienten la justificación del Gobierno. Un documento interno de la Senad al que accedió ABC meses atrás revela que la inversión fue aprobada prometiendo la “Total independencia de la Senad” respecto al Ministerio del Interior.

El diagnóstico original exponía textualmente que la agencia antidrogas dependía del “Dispositivo estratégico de interconexión mediador marca Septier”, instalado el 7 de noviembre de 2014 en la sede policial bajo el contrato 30/2014 y mantenido por la firma TSV del Paraguay SRL. Aquel equipo limitaba las escuchas a redes 2G.

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Para romper esa dependencia, la Senad incluyó en su proyecto un “Nuevo mediador Senad” autónomo para operar en 2G, 3G, 4G, VoLTE y 5G.

La orden del Mitic desmantela ese compromiso e instala la plataforma en la misma sede policial.

La versión de Jalil Rachid

El titular de la Senad, Jalil Rachid, ratificó el 12 de septiembre pasado que el traslado “está en curso” y a pesar de que la compra la hizo PTI-PY y el Ministerio del Interior ordenó el traslado, alega que ellos dependerán de la Senad. “Se decidió que las escuchas del Ministerio del Interior iban a depender de la Senad en ese sentido. ¿Por qué? Porque nuestros equipos son más nuevos que los de ellos”, afirmó.

El ministro remarcó que antes dependían de la Policía porque “no teníamos escucha”, pero que ahora “solamente por la cuestión tecnológica” dependerán de la Senad. Aclaró que “técnicamente nomás lo que van a depender de nosotros, pero los casos siempre van a ser independientes”.

Confirmó la adjudicación a TSV del Paraguay SRL, representada por Pablo Salinas, descartó vínculos con exsocios de Santiago Peña y estimó que las pruebas con las telefónicas concluirán en un mes.

La versión de Villate

Por su parte, en contacto con ABC, el ministro del Mitic, Gustavo Villate, aclaró que la herramienta trasladada no es un interceptador directo de audio sino el “sistema mediador” encargado de la señalización y el ruteo de las comunicaciones telefónicas sobre la red.

Precisó que la capa operativa de interceptación del audio funciona mediante un dispositivo independiente instalado en la dependencia de cada institución.

El ministro argumentó que el Ministerio del Interior actuará como un simple “hosting” o servidor físico.

Explicó que la decisión obedeció a la obsolescencia del hardware policial (que supera los diez años de uso y carece de licencias para operar en VoLTE (4G) o 5G) y a sugerencias de las operadoras para unificar las interconexiones en el punto físico donde ya están establecidas.

El ministro Villate sostuvo que la administración del contrato seguirá bajo la Senad y que la gestión lógica mediante “contenedores aislados” garantiza la total reserva de los expedientes judiciales.