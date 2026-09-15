Candidato que ofreció moteles gratis: medios extranjeros se hacen eco de su promesa electoral

“El cuatro de octubre, si ganamos por más de diez mil votos de diferencia, ya está hablado con mi mamá y con mi papá, vamos a liberar por veinticuatro horas los cuatro moteles de Pasión Class para que el pueblo itaugueño vaya a festejar como corresponde”, dijo el intendente saliente y candidato a la reelección, Horacio Fernández (ANR-HC).

La promesa fue realizada durante un acto festivo de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en dicho distrito.

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El exjefe municipal, quien renunció al cargo para postularse nuevamente, incluso elevó la apuesta: dijo que ampliaría la liberación de las entradas a estos establecimientos por 48 horas si la ventaja de su victoria llegaba a los 15.000 votos.

En el municipio, Fernández busca la reelección teniendo como principal contrincante al liberal Mauricio Ortiz.

La inusual promesa electoral despertó la curiosidad de varios medios internacionales. “Paraguay: un candidato prometió 24 horas de moteles gratis si gana las elecciones por más de 10.000 votos”, publicó el portal Infobae.com.

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En 2021 ganó por 2.000 votos

En su informe, la citada plataforma señaló que el exjefe municipal aclaró que la promesa estaba dirigida a la dirigencia de base y recordó que ya había asumido un compromiso similar tras ganar los comicios municipales de 2021.

En dichos comicios, Fernández tuvo 20.410 votos y su rival 18.238, es decir ganó apenas por 2172.

Fernández incluso concedió una larga entrevista al medio en su plataforma televisiva.

Por su parte, el medio argentino Diario Chaco (de Resistencia, Chaco) tituló: “Un candidato a intendente de Paraguay promete “motel gratis” si gana”.

En tanto, la emisora y portal LU17 Radio Golfo Nuevo / LA17 (de Chubut, Argentina) presentó la noticia bajo el titular: «Candidato paraguayo ofrece moteles gratis si gana elección».