Código mariposa: No hay permisos laborales, solo protocolo en hospitales

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley “Que establece el Código Mariposa como protocolo nacional de atención humanizada para el abordaje integral de los casos de muerte gestacional, perinatal y neonatal”.

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La propuesta originalmente se denominaba “Que aprueba permisos por duelo parental y otros permisos parentales”, fue modificada sustancialmente, tras los dictámenes recibidos de distintas instituciones.

Se reorientó el proyecto hacia la implementación del Código Mariposa como herramienta de atención humanizada para las familias que atraviesan la pérdida de un hijo durante el embarazo o después del nacimiento.

“El proyecto originalmente establecía permisos parentales y otros permisos, pero, a partir de los dictámenes recibidos, acordamos modificarlo y poner el foco en el Código Mariposa”, dijo la diputada Rocío Vallejo, quien es una de las proyectistas.

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Vallejo explicó que el protocolo contempla una atención diferenciada para las madres y familias que atraviesan una pérdida gestacional, perinatal o neonatal, evitando que compartan espacios con madres y recién nacidos vivos.

Asimismo, prevé el uso de la mariposa lila como símbolo de respeto e identificación, además de la posibilidad de entregar una caja de recuerdos a las familias y garantizar, cuando corresponda, una entrega digna del bebé fallecido.

Protocolo en todos los hospitales

En la iniciativa también se establece que el Ministerio de Salud y Bienestar Social será la autoridad responsable de implementar progresivamente el protocolo en los hospitales públicos.

La propuesta también contempla espacios diferenciados de contención, capacitación permanente del personal sanitario, atención interdisciplinaria y acompañamiento psicológico durante la situación de duelo.

Tras la media sanción, el proyecto de ley fue remitido a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite legislativo.