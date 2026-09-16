Guatemala reabrirá embajada en Asunción y anuncia visita de su presidente al país

La República del Paraguay y la República de Guatemala celebraron días atrás la III Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas, “con el objetivo de actualizar y dinamizar la agenda bilateral, potenciar el intercambio comercial y la cooperación entre ambos países”, indica un informe oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La III Reunión fue presidida por la viceministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Mónica Bolaños y por el viceministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, Víctor Verdún.

El reporte refiere que durante el encuentro, Paraguay valoró la decisión del Gobierno de Guatemala de reabrir su sede diplomática en Asunción y destacó la próxima visita oficial del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, prevista para diciembre de 2026, “como un acontecimiento que contribuirá a profundizar y consolidar los vínculos bilaterales”.

En el ámbito económico y comercial, ambas delegaciones “resaltaron las oportunidades existentes para ampliar y diversificar el intercambio comercial y fortalecer los vínculos entre los sectores empresariales”. Asimismo, destacaron “la significativa presencia de inversiones de origen guatemalteco en Paraguay y el potencial que ofrece el país para atraer nuevas inversiones y generar mayores oportunidades de negocios”.

En materia de cooperación técnica, científica, cultural y turística, las partes “coincidieron en la importancia de profundizar la cooperación mediante iniciativas de diplomacia cultural e industrias creativas, el intercambio de experiencias y buenas prácticas, y la elaboración de un calendario conjunto de actividades culturales para 2027″.

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Cierre de embajada en pandemia

En setiembre de 2020, el gobierno de la República de Guatemala anunció el cierre temporal de su embajada en nuestro país debido a ajustes presupuestarios derivados de la crisis económica a nivel mundial provocada por la pandemia del covid-19.

El 12 de noviembre del 2019, el país centroamericano abrió la sede de su embajada en nuestro país en el edificio del Paseo de la Galería, en Asunción, con la participación de la entonces ministra de Relaciones Exteriores guatemalteca, Sandra Jovel.

Un reporte de ese año de la Cancillería refirió que también existió un compromiso de reciprocidad del Gobierno del Paraguay de abrir una embajada en Guatemala cuando las condiciones económicas lo permitan

Actualmente, Paraguay tiene presencia en Centroamérica con embajadas residentes en Costa Rica y Panamá.

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Intercambio de experiencias contra la trata de personas

En el ámbito consular y migratorio, señala el informe oficial, las partes intercambiaron experiencias sobre gobernanza migratoria, así como sobre la prevención y el combate de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Paraguay destacó los avances institucionales alcanzados en estas áreas y manifestó su disposición a compartir buenas prácticas con Guatemala, al tiempo de conocer las experiencias desarrolladas por las autoridades guatemaltecas.

Por otra parte, Paraguay propuso impulsar actividades en el marco del Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación entre las Academias Diplomáticas de ambos países, con el objetivo de fortalecer el intercambio y la formación en materia diplomática.