Intendente de Nueva Asunción irá a juicio oral por “bocón”

El intendente cartista de Nueva Asunción Juan Manuel “Juancho” Vera, subirá al banquillo de los acusados tras no presentarse a su audiencia conciliatoria con los hermanos Derlis Cristaldo Almirón y Manuel Cristaldo Almirón, este último candidato a intendente.

Según la querella de los hermanos políticos colorados de la disidencia, el jefe comunal los trató de contrabandistas en varias ocasiones en actos proselitistas y además difundió videos en varios medios de comunicación de circulación nacional.

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Sin embargo, el caso que llevó a la denuncia por calumnia, difamación e injuria fue el ocurrido el 26 de agosto del 2025 cuando la vivienda de los hermanos Cristaldo Almirón fue allanada por la fiscal Verónica Valdez, de la Unidad Especializada Anticorrupción, junto con agentes del Departamento de Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional.

En esa jornada, Juancho Vera en varios medios capitalinos supuestamente indicó que eran contrabandistas y que era un “secreto a voces el manejo ostentoso”.

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Dijo también que la familia Cristaldo Almirón gastaba una gran cantidad de dinero en apuestas y juego de azar. Así como también que eran “protegidos por alguien de alto poder” del gobierno anterior dando a entender que se trataba alguien vinculado al gobierno de Mario Abdo Benítez.

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Tras fracasar varias audiencias de conciliación porque el cartista no se presentó, la jueza Lourdes Elizabeth Peña aceptó todas las pruebas presentadas por los querellantes y elevó la causa a juicio oral.

La fecha para que Juancho Vera suba al banquillo de los acusados por supuestamente ser “bocón” está fijada para el 3 de marzo del 2027.