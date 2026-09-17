Crisis en Honor Colorado: “Si no hay entendimiento, cada uno tomará su propio camino”

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, reconoció ayer -tras una reunión con el titular de la ANR, Horacio Cartes- que las cosas no están bien dentro de Honor Colorado y que atraviesan por momentos de crispación interna.

En este escenario, el senador Derlis Maidana se refirió a lo que ocurrirá en el movimiento tras las elecciones municipales y a los rumores sobre el nacimiento de una nueva corriente partidaria.

Consultado sobre el futuro político del sector, Maidana indicó que “el espíritu del líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, y también del presidente Santiago Peña, seguramente es el de seguir apostando a la unidad dentro del movimiento Honor Colorado, respetando la disparidad de criterios y las opiniones de todos los estamentos”.

Sin embargo, advirtió: “Pero yo creo que después del 4 de octubre, lo primero que se va a hacer es buscar de vuelta la unidad dentro de la familia de Honor Colorado, cosa que no es fácil, teniendo en cuenta que hoy, el movimiento está aglutinando el 85 por ciento de la dirigencia”.

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El legislador sostuvo que el objetivo prioritario será el entendimiento, pero lanzó una advertencia clara: “Pero si finalmente no hay entendimiento, cada uno tomará su propio camino”.

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Recordando las expresiones de Alliana sobre el estado actual del nucleamiento, Maidana reafirmó: “Realmente estamos viviendo un momento de un impasse, a lo mejor un cortocircuito en las comunicaciones del Partido con el Poder Ejecutivo, pero hasta el momento no hay nadie que diga yo ya me voy”.

Añadió además que “hasta el momento no hay un quiebre, hay un impasse, pero por lo que estoy escuchando, las partes van a postergar este asunto hasta después de las elecciones municipales”.

En cuanto a las especulaciones electorales de cara al 2028, enfatizó: “Para mí, sigue siendo el precandidato a la presidencia porque no hubo ningún anuncio ni de su parte, ni de la conducción de Honor Colorado diciendo que el señor Alliana no es candidato”.

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Por último, el senador cree que existen amplias posibilidades de subsanar los inconvenientes una vez superados los comicios municipales, aclarando que la creación de un nuevo movimiento solo se daría ante la ausencia total de soluciones.

Para finalizar, sostuvo que “muchas cosas se pudieron haber evitado hablando menos en los medios de comunicación y sentándonos a conversar y subsanar. Pero hasta el momento no hay nada que no se pueda subsanar. Además, es tan dinámica la política que esta tarde podría cambiar toda la situación”.