Cooperación militar SOFA de EE.UU. supera US$ 32 millones

Está en pleno vigor el Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), entendimiento que firmó el gobierno de Santiago Peña con la administración Donald Trump de Estados Unidos de América (EE.UU.). El documento regula la presencia de personal militar estadounidense en Paraguay. Mediante el SOFA con el citado país del Norte, el Comando Sur norteamericano, brindará capacitaciones e implementos a nuestro país.

Actualmente, de acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Defensa Nacional, la cooperación de EE.UU. en el marco de SOFA, supera US$ 32 millones (ver infografía).

La cooperación norteamericana contempla los programas: Resiliencia y Seguridad Fluvial; Respuesta a Crisis y Contingencias y Ciberdefensa y Ciberseguridad.

La asistencia está destinada a iniciativas de fortalecimiento de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, refiere el informe oficial.

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Promulgación

Santiago Peña promulgó la ley SOFA el pasado 11 de marzo, durante una visita a Chile. La suscripción fue ante la presencia del Secretario de Estado Adjunto de EE.UU., Christopher Landau.

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El documento bilateral, refrendado el pasado 15 de diciembre pasado en Washington DC, concede a los militares y contratistas estadounidenses que se instalen en Paraguay una inmunidad y exenciones similares a las que establece la Convención de Viena de 1961, que regula las relaciones diplomáticas entre Estados.

Esto último ha generado el rechazo de la oposición, que alerta de una posible pérdida de soberanía del país suramericano. En todo momento, el presidente Santiago Peña y el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, negaron que el documento implicase la entrega de la soberanía y la instalación de bases militares de EE.UU.

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Donación de lanchas

El jueves pasado, en el marco de la ceremonia de Inauguración Oficial del Centro de Mando y Control de la Prefectura General Naval, en inmediaciones del puente Héroes del Chaco, EE.UU. entregó una donación de ocho embarcaciones interceptoras fluviales que forman parte del Programa de Resiliencia Fluvial de la Armada Paraguaya. Las lanchas y el entrenamiento asociado fortalecerán las capacidades de patrullaje, búsqueda y rescate, y seguridad portuaria.

En la ocasión, con presencia de Santiago Peña, firmaron el Acta de Entrega y Recepción, el encargado de negocios (a.i) de la Embajada de los EE.UU., Robert Alter y el comandante de la Armada Paraguaya, Vicealmirante Christian Rotela, con el visto bueno del ministro de Defensa Nacional, Gral. (SR) Óscar González.

La Embajada de Estados Unidos refirió en un posteo en redes sociales, que la asociación estratégica está valorada en aproximadamente US$ 4 millones. Indica que reafirma el compromiso de Estados Unidos y Paraguay con la seguridad en el hemisferio y complementa el reciente Acuerdo SOFA.

“Las lanchas y el entrenamiento asociado fortalecerán las capacidades de patrullaje, búsqueda y rescate, y seguridad portuaria de Paraguay. Juntos estamos construyendo países y una región más seguros y fuertes”, refiere el posteo de la Embajada norteamericana.

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Compra de radares

Por cuerda separada, el Gobierno paraguayo adquirirá de Estados Unidos un radar TPS-78. La inversión es de US$ 45,8 millones. La entrega del sistema se prevé para el cuarto trimestre de 2027.

Una fuente castrense aclaró que adquisición será de Estado a Estado, sin intervención de ningún tipo de empresa privada.

La adquisición incluye no solo los sistemas de radar, sino también soporte logístico, programas de capacitación especializada, mantenimiento garantizado y actualizaciones periódicas que aseguran su sostenibilidad a largo plazo.

También está prevista la compra de municiones por US$ 1,1 millones. La entrega está prevista para el tercer trimestre de 2027.