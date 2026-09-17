- 07:30 horas: Comando en jefe. Se realizará en la Primera Brigada Aérea, ubicada en Luque.
- 09:15 horas: Acto de inauguración del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI). Tendrá lugar en la ciudad de Yaguarón, departamento de Paraguarí.
- 10:45 horas: Inauguración y entrega de viviendas del Proyecto Nuevo Horizonte, en el marco del Programa FONAVIS. Las obras fueron construidas por el Gobierno del Paraguay y el acto se desarrollará en la ciudad de Acahay, departamento de Paraguarí.
- 16:30 horas: Reunión con el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre. El encuentro se llevará a cabo en la residencia presidencial Mburuvicha Róga.
- 17:30 horas: Reunión con Javier Giménez, ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil. La audiencia tendrá lugar en Mburuvicha Róga.
17 de septiembre de 2026 a la - 04:28
Santiago Peña: su agenda oficial para el día 17 de septiembre
El presidente de la República, Santiago Peña, centrará su agenda oficial de este jueves en la inauguración de proyectos de atención infantil y vivienda social en el departamento de Paraguarí, además de sostener audiencias con autoridades legislativas y de su gabinete.
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