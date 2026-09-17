Santiago Peña: su agenda oficial para el día 17 de septiembre

Santiago Peña: su agenda oficial para el día 17 de septiembre

El presidente de la República, Santiago Peña, centrará su agenda oficial de este jueves en la inauguración de proyectos de atención infantil y vivienda social en el departamento de Paraguarí, además de sostener audiencias con autoridades legislativas y de su gabinete.