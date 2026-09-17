Política
17 de septiembre de 2026 a la - 04:28

Santiago Peña: su agenda oficial para el día 17 de septiembre

Santiago Peña
Santiago PeñaPresidencia de Paraguay

El presidente de la República, Santiago Peña, centrará su agenda oficial de este jueves en la inauguración de proyectos de atención infantil y vivienda social en el departamento de Paraguarí, además de sostener audiencias con autoridades legislativas y de su gabinete.

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  • 07:30 horas: Comando en jefe. Se realizará en la Primera Brigada Aérea, ubicada en Luque.
  • 09:15 horas: Acto de inauguración del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI). Tendrá lugar en la ciudad de Yaguarón, departamento de Paraguarí.
  • 10:45 horas: Inauguración y entrega de viviendas del Proyecto Nuevo Horizonte, en el marco del Programa FONAVIS. Las obras fueron construidas por el Gobierno del Paraguay y el acto se desarrollará en la ciudad de Acahay, departamento de Paraguarí.
  • 16:30 horas: Reunión con el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre. El encuentro se llevará a cabo en la residencia presidencial Mburuvicha Róga.
  • 17:30 horas: Reunión con Javier Giménez, ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil. La audiencia tendrá lugar en Mburuvicha Róga.