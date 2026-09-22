Carapeguá: Concejales exigen pago de dietas y advierten que acudirán al MEF y la CGR

La Junta Municipal aprobó el pedido de pago de dietas y gastos de representación presentado por dos concejales municipales, quienes denuncian que el intendente municipal, Luciano Cañete Galeano (ANR-HC), mantiene una deuda de más de G. 50 millones, con dos ediles, correspondiente a cuatro meses del presente ejercicio.

Los concejales municipales perciben mensualmente G. 6.150.000, de los cuales G. 4.150.000 corresponden a dieta y G. 2.000.000 a gastos de representación.

Durante la sesión de ayer, la concejal Margarita Miró (PLRA) solicitó al pleno que, mediante resolución, se requiera al Ejecutivo municipal, a cargo de Cañete Galeano, la regularización del pago a los ediles.

Lea más: Carapeguá: Junta Municipal rechaza rendición anual de cuentas por faltas documentales e irregularidades

Señaló que hasta el momento firmaron el reclamo: la presidenta de la Junta Municipal, Rosa Ramos; el concejal Enrique González Quintana (PJ) y ella.

Miró manifestó que existe una supuesta discriminación en el pago de las dietas de los concejales y anunció que comunicará esta situación al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), específicamente a la Unidad de Departamentos y Municipios, para poner a conocimiento la situación y a la Contraloría General de la República (CGR).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Invocan la Ley Orgánica Municipal

Los ediles fundamentan su reclamo en la Ley N° 6784/21, que modifica los artículos 27 y 28 de la Ley N° 3966/2010, Orgánica Municipal.

La normativa establece que la dieta mensual y cualquier otro ingreso que corresponda a los concejales no debe sufrir descuentos, dilaciones o falta de pago injustificados.

También establece que el intendente municipal debe velar por la no discriminación en los pagos. En caso de verificarse una situación irregular, “el MEF procederá a retener la transferencia de los royalties provenientes de las entidades binacionales que transfiere al municipio afectado mientras se mantenga esta situación irregular”, explicó la concejal Miró.

Los concejales solicitarán que el Ministerio de Economía y Finanzas tome conocimiento del caso y requiera un informe a la Municipalidad de Carapeguá sobre las razones del retraso y la fecha prevista para la regularización de los pagos.

Municipalidad recauda pero no paga

Miró cuestionó además que la Municipalidad continúe generando ingresos a través de diferentes trámites administrativos. Mencionó, entre otros, la aprobación de carpetas de loteamiento de inmuebles, cobro de impuestos por lo que no se justifica la falta de pago a algunos concejales y funcionarios.

Lea más: Junta Municipal de Carapeguá rechaza Presupuesto 2026 y denuncia irregularidades

En ese sentido, reclamó al Ejecutivo municipal que informe cuándo se realizará el pago de las dietas adeudadas y por qué no se viene cumpliendo con el desembolso correspondiente a todos los concejales.

La edil sostuvo que el reclamo no se limita al pago de los haberes, sino que también busca que se garantice el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el funcionamiento de las municipalidades.

Funcionarios denuncian atraso salarial

La situación también genera preocupación entre funcionarios municipales de diferentes áreas, quienes hicieron llegar sus reclamos a los concejales.

De acuerdo con lo manifestado por los trabajadores, venían cobrando sus salarios de manera quincenal, pero actualmente la administración municipal adeudaría tres quincenas a más de 80 funcionarios.

Los trabajadores señalaron que, al finalizar septiembre, acumularían cuatro quincenas impagas, equivalentes a dos meses de salario. Expresaron su preocupación, ya que tienen compromisos familiares, cuentas y otros gastos que deben afrontar.

Otro de los motivos de incertidumbre es el cambio de administración municipal que se producirá luego de las elecciones municipales. Algunos funcionarios contratados temen que sus vínculos laborales no continúen con la próxima administración.

Esperan respuesta institucional

Intentamos obtener la versión de la responsable de Tesorería, licenciada Porfiria Escobar, pero no respondió a la llamada telefónica. La funcionaria recibió el mensaje enviado para solicitar su versión de la falta de pago a concejales y funcionarios, pero tampoco respondió.

Hasta el cierre de esta nota, tampoco se obtuvo la versión del intendente Cañete Galeano sobre el reclamo de los concejales y funcionarios municipales.