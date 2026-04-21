Carapeguá: Junta Municipal rechaza rendición anual de cuentas por faltas documentales e irregularidades

En la sesión ordinaria celebrada anoche, la Junta Municipal de este municipio resolvió rechazar la rendición de cuentas del intendente colorado Cañete Galeano, correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Alba Montiel Cañete (ANR), sobrina del intendente municipal, explicó que se realizó un trabajo minucioso y que de 160 órdenes de pago, luego de la revisión aleatoria, constataron que varios de los pagos fueron justificados con documentos que no guardan relación entre el objeto del gasto y su registro.

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Los concejales colorados cartistas Silvino Silva, Francisco Román, Carlos Alberto Ojeda y Jorge David Aranda, llamativamente no asistieron a la sesión. Por el rechazo de la rendición anual de cuentas votaron; Alba Montiel Cañete, Ederson Daniel Centurión, Pedro Espínola Collar, Rosa Ramos y los liberales Rubén Galeano, Ygnacio Ojeda González y Margarita Miró.

Irregularidades que debe justificar el intendente

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Montiel Cañete mencionó que fueron cuestionados el pago realizado por valor de G.424.446.040, y detentaron supuesta irregularidades que se detallan a continuación; pagos por mantenimiento de volquetes municipal G. 37.624.000 y maquinarias viales G. 37.574.000 a la firma Junior S.A., con inconsistencias en la descripción de los trabajos.

Además de la cancelación de G. 157.620.000 a Junior S.R.L. por reparaciones de ejercicios anteriores, sin detalle técnico suficiente. También se cuestiona el pago de G. 39.740.000 a Modesto Duarte Godoy por instalación de pórtico e iluminación, pese a no contar con actividad económica acorde al servicio.

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Asimismo, se detectó falta de documentación en pagos por combustible por G. 53.809.040 a Parador Carapeguá y por G. 6.800.000 a Emprendimientos Empresariales del Py, de la ingeniera Nathalia Benítez, por servicios ambientales no verificables.

Igualmente, se abonó G. 16.980.000 a Bunker Construcciones, de Sixto Mendoza González, por mantenimiento de aire acondicionado, pese a no corresponder a su rubro.

Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto no pudieron comprobar la adquisición de bienes por G. 74.299.000 a la Ferretería La Carapegüeña, de Abdón Quintero Baruja, por falta de detalle y respaldo documental.

En la rendición se menciona también el aumento selectivo de salario a algunos funcionarios municipales. En otros casos no fueron justificados el nombramiento de algunos contratados, sin pedido de modificación de presupuesto, donde hubo un aumento de G. 3.500.000 del presupuesto del 2025.

Esta misma Junta Municipal, que en su momento solicitó la intervención de la administración del intendente Cañete Galeano, por considerarla plagada de irregularidades, se le vuelve ahora a señalar los vicios que persisten en su gestión. Sin embargo, en 2023, el sector cartista había blanqueado al intendente local, cuya administración continúa siendo objeto de cuestionamientos.