Curupayty: 160 años pasaron de la batalla que marcó la memoria paraguaya

El 22 de septiembre de 1866, las tropas paraguayas resistieron el ataque de las fuerzas de la Triple Alianza, conformada por Brasil, Argentina y Uruguay, en las posiciones defensivas de Curupayty, en territorio de Ñeembucú. Este martes, en Pilar, se realizó un acto en conmemoración del episodio bélico.

Lea más: Curupayty 160 anos de una victoria que quedo grabada en la memoria del Paraguay

El acto se realizó en la plaza “Soldado Desconocido” y reunió a autoridades civiles y militares, estudiantes, docentes, familiares y representantes de distintos sectores de la comunidad.

Estuvieron presentes en el acto el gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR-HC); el intendente de Pilar, Fernando Ramírez (ANR-HC); el ministro de Defensa Nacional, general de Ejército (SR) Óscar González, y el viceministro de Defensa, Lilio Cardozo.

También participaron el comandante del Ejército, general de Ejército Manuel Rodríguez Sosa; el comandante de la Fuerza Aérea, general del Aire Rubén Fullaondo; el comandante del Comando Logístico, general de División Gustavo Arza; el comandante de la Armada Paraguaya, vicealmirante Cristian Rotela, y el comandante de la Segunda División de Caballería, general de brigada Osmar Ortiz.

Participaron además oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, estudiantes de instituciones educativas, docentes y padres de familia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La defensa de Curupayty

Durante la ceremonia, el comandante de la Segunda División de Caballería, general de brigada Osmar Ortiz, realizó una reseña sobre la batalla y explicó la importancia estratégica que tuvo Curupayty dentro del sistema defensivo paraguayo.

Según señaló, la posición no constituía un punto aislado, sino que formaba parte de una estructura defensiva que incluía otros puntos militares de importancia y cuyo objetivo era contener el avance de las fuerzas aliadas hacia Humaitá y el interior del territorio paraguayo.

Ortiz recordó igualmente la conducción del mariscal Francisco Solano López, entonces presidente de la República y comandante en jefe del Ejército paraguayo.

“Curupayty no constituía una posición aislada, sino que formaba parte del gran sistema defensivo paraguayo”, expresó el comandante durante su exposición.

En su reseña también destacó la preparación de las tropas paraguayas, el conocimiento del terreno, la disciplina y la organización defensiva como algunos de los factores que permitieron resistir el ataque aliado del 22 de septiembre de 1866.

“Una obligación moral”

El ministro de Defensa Nacional, general de Ejército (SR) Óscar González, centró su intervención en la necesidad de preservar la memoria de quienes participaron en la guerra y transmitir esos acontecimientos a las nuevas generaciones.

“Tenemos no solamente una responsabilidad, tenemos una obligación moral de recordar a nuestros héroes, que tanto hicieron por nosotros, tanto que dieron su vida, su sangre”, manifestó.

González también hizo referencia al proyecto denominado “Diagonal Histórica”, iniciativa que busca vincular distintos sitios relacionados con la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870).

Durante su discurso, el ministro señaló que prefiere denominarla “diagonal de sangre”, en referencia al sacrificio de los combatientes durante el conflicto.

En otro momento de su intervención, realizó una interpretación sobre las consecuencias de la guerra para el Paraguay. Afirmó que el conflicto significó la destrucción de las estructuras del Estado paraguayo.

También recordó el desenlace de la campaña de Cerro Corá y la muerte del mariscal Francisco Solano López.

Memoria que permanece

La Batalla de Curupayty ocurrió el 22 de septiembre de 1866, cuando las fuerzas aliadas intentaron tomar las posiciones paraguayas establecidas en esa zona de Ñeembucú.

El enfrentamiento quedó incorporado a la memoria histórica del Paraguay como uno de los principales episodios militares de la Guerra contra la Triple Alianza.

En Pilar, la conmemoración de los 160 años volvió a poner en primer plano la importancia histórica de Curupayty y de los sitios de Ñeembucú vinculados con aquel conflicto, en una jornada que reunió a las autoridades militares y civiles con estudiantes y representantes de la comunidad.

La recordación no solo estuvo centrada en la batalla, sino también en la necesidad de preservar los sitios históricos y transmitir a las nuevas generaciones los acontecimientos que forman parte de la historia del Paraguay.