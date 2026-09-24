Peña anuncia inversión de US$ 200 millones para el desarrollo forestal

El presidente de la República, Santiago Peña, anunció la inversión de US$ 200 millones para desarrollar en Paraguay un proyecto forestal sostenible de gran escala. Conforme a la información divulgada por la Presidencia de la República, la inversión la realizará la firma J.P. Morgan Natural Capital, en asociación con el Grupo Robinson, y el desembolso comenzará en el primer trimestre de 2027.

J.P. Morgan Natural Capital es la división global de gestión de inversiones de J.P. Morgan Asset Management, especializada en tierras forestales (timberland) y activos basados en la naturaleza. Esta unidad se consolidó tras el relanzamiento y el cambio de marca de Campbell Global en septiembre de 2026, una firma pionera con más de 40 años de trayectoria en el sector que J.P. Morgan adquirió originalmente en 2021.

De acuerdo al reporte oficial, en una primera etapa se desarrollarán aproximadamente 20.000 hectáreas destinadas a la producción sostenible de madera de alta calidad. El proyecto también contempla el desarrollo de créditos de carbono.

“A medida que las plantaciones alcancen su madurez, se apunta a avanzar hacia la industrialización en Paraguay: procesar la madera en el país, agregar valor en origen y desarrollar productos de mayor valor agregado para la exportación”, señala la fuente oficial.

La presencia de Peña en Nueva York, se produjo al margen del 81.º debate general de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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¿Qué impacto tendrá en Paraguay?

La inversión apunta a generar más producción, empleo y actividad económica en el interior del país, además de fortalecer las comunidades vinculadas al desarrollo forestal. La iniciativa está alineada con Paraguay 2X, el plan que busca duplicar la economía mediante más inversión, producción, empleo y valor agregado, señalan los datos.

Según el reporte, J.P. Morgan Natural Capital es una plataforma internacional especializada en inversiones forestales y recursos naturales. Cuenta con más de 40 años de experiencia, US$ 11.000 millones bajo gestión y más de 600.000 hectáreas en tres continentes. Su socio local será el Grupo Robinson, empresa paraguaya con trayectoria en los sectores agropecuario y forestal.