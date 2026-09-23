En Nueva York: Peña pide coordinar estrategias contra el crimen organizado transnacional

El presidente de la República, Santiago Peña, participó hoy en Nueva York de la Reunión de Alto Nivel del Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que reunió a jefes de Estado y representantes de siete países sudamericanos para avanzar en la implementación de acciones conjuntas frente al crimen organizado y las amenazas que trascienden las fronteras nacionales.

El encuentro se desarrolló en la sede de las Naciones Unidas, durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General.

Conforme a un informe oficial, Paraguay se incorporó formalmente al Compromiso Regional de Santiago en junio de este año, sumándose a un mecanismo que busca profundizar la cooperación entre los Estados en áreas estratégicas como seguridad, inteligencia financiera y tributaria, trazabilidad y control migratorio, así como control y fiscalización fronteriza.

La instancia presidencial apunta a reforzar ese trabajo político y operativo frente a amenazas comunes que requieren respuestas coordinadas entre los países.

“Una respuesta coordinada frente a amenazas”, dice Peña

Durante su intervención, Santiago Peña advirtió que las organizaciones criminales han demostrado una rápida capacidad para adaptarse, operar más allá de las fronteras y aprovechar las debilidades existentes en los mecanismos de cooperación entre los Estados.

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“Frente a esa realidad, sostuvo que los países también necesitan actualizar sus estrategias y fortalecer el trabajo conjunto en materia de seguridad y defensa”, expresó.

“Vemos al crimen organizado, a los delitos transnacionales, que son los que más han evolucionado y justamente han aprendido de nuestras propias falencias”, expresó el presidente Peña. Indicó que es importante generar respuestas regionales capaces de acompañar la evolución de estas amenazas.

Señaló, además, que la seguridad constituye un asunto central para el desarrollo del hemisferio. Indicó, además, de la necesidad de profundizar la coordinación entre los países sudamericanos, a los que definió como parte de un “barrio común” que enfrenta desafíos compartidos.

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Peña valoró, también, la consolidación de un espacio que permita coordinar estrategias e instituciones con un mismo objetivo. “Este espacio donde podamos coordinar las estrategias en materia de seguridad, de defensa, las diferentes instituciones con nuestro objetivo es algo que va a beneficiar a nuestros países, al continente sudamericano y, por supuesto, a todo el hemisferio occidental”, sostuvo.

Paraguay se suma con fuerza a la iniciativa

En otro momento, Peña expresó la voluntad del Paraguay de participar activamente de este esfuerzo regional y planteó que la lucha contra el crimen organizado y los delitos transnacionales forme parte de manera permanente de la agenda de coordinación entre los países.

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“Paraguay se une con fuerza, con vigor, con un deseo de poder coordinar los esfuerzos”, manifestó el mandatario. Sostuvo que enfrentar las actividades ilícitas es también una condición necesaria para generar un entorno favorable al desarrollo económico y al progreso de los pueblos de la región.