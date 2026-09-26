Paraguay oficializa validación internacional de firmas de pasaportes electrónicos

En un informe oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Paraguay oficializó la carga y validación de los certificados de firma de sus pasaportes electrónicos en la plataforma global de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), conocida internacionalmente por sus siglas en inglés como ICAO PKD (Public Key Directory).

La celebración de la Ceremonia de Importación de Claves al repositorio del mencionado organismo se dio en el marco del simposio del Programa de Identificación de Viajeros (TRIP), que se realizó del 22 al 24 de setiembre en Montreal, Canadá.

El acto fue presididdo por el secretario general de la OACI, Juan Carlos Zalazar y asistió el viceministro de Administración y Asuntos Técnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, Miguel Ángel Aranda.

Conforme a los datos oficiales, de esta manera Paraguay incorpora su certificado digital a la infraestructura internacional administrada por la OACI, permitiendo que los Estados participantes puedan verificar, de manera segura y estandarizada, la autenticidad de los pasaportes electrónicos paraguayos.

“Este mecanismo posibilita que las autoridades migratorias de otros países puedan comprobar electrónicamente que un pasaporte fue legítimamente emitido por el Estado paraguayo y que la información contenida en su chip no ha sido alterada”, refiere el reporte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Más conexiones áreas: Ibería podría habilitar rutas desde Paraguay

Según la Cancillería nacional, “este paso permite reemplazar la validación bilateral previa por un sistema global estandarizado, garantizando controles fronterizos más ágiles, seguros e interoperables a nivel mundial”.

La cartera de Estadp indica que “este procedimiento constituye un importante avance en el proceso de fortalecimiento de la seguridad y confiabilidad internacional de los documentos de viaje emitidos por nuestro país”.

Lea más: Paranair: estas son las medidas de la Dinac ante las denuncias de los pasajeros

Puesto en el ranking mundial

El pasaporte paraguayo se posiciona en el puesto 29 del ranking mundial según el último reporte global de la firma especializada Henley & Partners. Esto le permite a los ciudadanos paraguayos ingresar a 145 destinos internacionales sin necesidad de tramitar una visa consular previa.

Por otra parte, si se evalúa bajo la metodología del Passport Index, que es una herramienta interactiva global en línea desarrollada por la firma de asesoría financiera canadiense Arton Capital, que asigna los puestos sumando rangos individuales por nivel de restricciones, Paraguay se ubica en el puesto 27 de poder global con una puntuación de movilidad de 141 países.