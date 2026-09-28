Ciudad del Este licita adornos de Navidad por hasta G. 3.500 millones

La Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del intendente interino Pedro Acuña (Yo Creo), ya inició los preparativos para la “Navidad del Este” y ya lanzó dos licitaciones a través de la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

El primero fue publicado el 8 de setiembre pasado, para la “adquisición de luces tipo led para Navidad del Este”. El contrato abierto es llamativamente plurianual, para los años 2026 y 2027. El monto mínimo previsto es de G. 1.000 millones y el máximo, G. 2.000 millones.

Se planifica la compra de mangueras de hilo luz por G. 23.000 el metro y foquitos navideños por montos que van desde los G. 90.000 hasta G. 406.667. También se mencionan reflectores, placa fuente y un controlador electrónico por hasta G. 2.455.267, entre otros elementos más. La fecha prevista para la entrega de ofertas es el 9 de octubre, en la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones de la municipalidad.

El segundo llamado fue publicado el 21 de setiembre, para la “adquisición de insumos, materiales y herramientas para los talleres de Navidad del Este”. También es un contrato plurianual y el monto mínimo previsto es de G. 750 millones, mientras que el máximo es de G. 1.500 millones.

Con esta segunda licitación se pretende la compra de paneles de piso, caños, alambres, equipos de soldadura, varillas de hierro, tubos de acero, guantes de cuero, discos de desgaste, mazos, cinta métrica, escuadras, sopletes de pintura, reflectores de luz, taladros, arneses de seguridad, zapatones con punta de acero y otros elementos albañilería y de ferretería.

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Motivo de denuncia contra Prieto

Una de las tantas denuncias impulsadas contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, fue por el supuesto uso irregular de G. 2.000 millones en el marco del proyecto de “Navidad Sustentable” del año 2023.

Para demostrar su inocencia, Prieto llevó hasta la Fiscalía 17 camiones cargados con los adornos navideños realizados durante los talleres. En esa ocasión, defendió el proyecto de Navidad Sustentable y destacó que cientos de personas visitaron y disfrutaron de la gran feria que se volvió una tradición de la Navidad en CDE.

Prieto ya solicitó su sobreseimiento en esa causa, pero está parada desde hace dos años.

La feria continuó

A pesar de las polémicas, en el 2024 se volvió a hacer la gran feria, con un presupuesto de aproximadamente G. 2.000 millones. Al año siguiente, en el año 2025 se suspendieron dos llamados a licitación para compra de estos mismos elementos para la Navidad Sustentable.

De igual manera, se llevó a cabo la gran feria, pero con la denominación de “Navidad del Este” y, según declaraciones, gran parte de las decoraciones fueron reutilizadas. Se anunció la utilización de G. 570 millones para compra de insumos en general, mucho menos que el año anterior, pero los procesos de compra no fueron publicados en el portal de la DNCP.