Instituciones ya adjudicaron G. 1,44 billones para seguros médicos vip

La deuda estatal con el Instituto de Previsión social ya supera los G. 4 billones (US$ 800 millones), según los últimos reportes. Paralelamente, instituciones públicas sí cumplen con sus seguros sanatoriales y odontológicos, pagando hasta G. 1.000.000 por cada funcionario y su grupo familiar.

Según datos extraídos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el Estado paraguayo adjudicó contratos por G. 1.445.005.058.586 (casi US$ 246 millones) para seguros y servicios médicos privados, entre agosto del 2023 y agosto del 2026.

Ese total reúne los contratos registrados para organismos del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, entidades autónomas, empresas públicas, gobiernos departamentales, municipalidades y otras instituciones.

Solo este año, hasta principios del mes de setiembre, ya se firmaron contratos por G. 164.954 millones.

La Corte concentra el mayor monto acumulado

A la fecha, la Corte Suprema de Justicia aparece como la institución con el mayor monto acumulado, con G. 352.900 millones. El monto surge de la suma de una adjudicación de G. 336.000 millones realizada en febrero de 2025 y otra de G. 16.900 millones registrada en febrero de 2026.

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El contrato vigente prevé un mínimo de 7.000 y un máximo de 14.000 funcionarios y magistrados asegurados, por un valor unitario de G. 1.000.000 al mes, según el contrato de la Licitación N° 444.026.

En segundo puesto en cuanto a monto total se encuentra el Ministerio de Justicia, que el año pasado adjudicó un contrato plurianual por hasta G. 70.000 millones, también por el valor de G. 1 millón para el seguro de cada funcionario. Ese monto se sumó al contrato del año 2024 y el acumulado ya alcanza los G. 138.894 millones.

El tercer lugar lo ocupa el Ministerio de Agricultura, que adjudicó contratos por un máximo de G. 78.000 millones en dos procesos licitatorios. Le siguen la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios, con un acumulado de G. 75.630 millones y el Banco Nacional de Fomento, con G. 68.400 millones.

Los “favoritos”

Los contratos extraídos de la DNCP muestran que una parte importante de las adjudicaciones se concentra en un grupo reducido de empresas.

Asismed SA acumula G. 471.990.850.000, el mayor monto registrado para una empresa. Su cifra incluye, entre otros contratos, los correspondientes al Banco Nacional de Fomento, la Corte Suprema, a la Honorable Cámara de Diputados y a la Presidencia de la República.

La segunda empresa con mayor monto acumulado es Santa Clara SA Medicina Prepaga, con G. 321.153.829.500 acumulados. En tercer lugar aparece Protección Médica SA, con G. 272.293.544.634. Entre sus contratos figuran adjudicaciones para la Administración Nacional de Navegación y Puertos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Justicia y el Servicio Nacional de Promoción Profesional, entre otros organismos. Reyva SA, por su parte, acumula G. 192.951.141.932.

La mayoría de los contratos fueron adjudicados vía licitación pública o concurso de ofertas. No obstante, en casi todos los casos más grandes solamente se presentó un oferente, que resultó siendo beneficiado prácticamente sin concursar.

Seguros odontológicos

Además de los contratos para medicina integral, también se adjudicaron contratos exclusivos para servicios odontológicos por hasta G. 10.204 millones.

El Crédito Agrícola de Habilitación adjudicó a Odontología 3 Tres SA por G. 1.200.000.000 y a Odontomédica SA por G. 4.800.000.000 en dos llamados distintos.

Paralelamente, la firma “Tres SA” fue adjudicada también por el Ministerio de Desarrollo Social y la Vicepresidencia de la República. Las otras dos empresas beneficiadas son Odontomédica SA y DOCTO SRL, con un contrato cada una.

Más licitaciones en curso

Paralelamente, están vigentes 10 procesos licitatorios para seguros sanatoriales, por un monto máximo acumulado de G. 93.756 millones. La cifra más elevada es para la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que pretende adjudicar un seguro por hasta G. 55.200 millones. El segundo mayor proceso es para el Ministerio del Interior, por G. 8.400 millones; mientras que el tercer lugar lo ocupa Senasa, por G. 5.688 millones en un llamado que sigue abierto.

El Presupuesto General de la Nación 2027 contempla un total de G. 194.893 millones para servicios de medicina prepaga del Poder Ejecutivo. Desde el Congreso, plantean la eliminación de este “privilegio”, para generar un ahorro importante en los gastos rígidos.