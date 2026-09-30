San Pedro: preparan fuerte operativo de seguridad para las municipales

El director de la Policía Nacional en San Pedro, comisario Eladio Martínez, explicó que están trabajando en la planificación de la cobertura de las elecciones municipales 2026. Mencionó que se contará con refuerzo de personal policial para cubrir los principales puntos durante la jornada electoral.

El operativo contempla acompañamiento y seguridad durante la distribución de materiales y equipos electorales, además de presencia preventiva en todos los locales de votación.

Para mañana, jueves, está prevista una reunión interinstitucional con el objetivo de ajustar el operativo y garantizar un desarrollo tranquilo de las elecciones municipales del domingo 4 de octubre.

“Estamos atentos y preparados para ofrecer y garantizar seguridad a los electores y candidatos, para que esto sea una verdadera fiesta de la democracia y, desde nuestra institución policial, ser parte activa de la democracia”, señaló el jefe policial.

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Anunció que la reunión prevista para este jueves contará con la participación de agentes fiscales, jueces electorales, jefes de comisarías y representantes de distintos sectores sociales, con el propósito de coordinar las acciones preventivas y establecer mecanismos de comunicación directa ante cualquier eventualidad o irregularidad.

El departamento de San Pedro cuenta con 22 distritos y 88 locales de votación, donde están habilitados para votar 296.803 ciudadanos.

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En el escenario electoral del departamento se registra una fuerte puja entre candidatos colorados y liberales, mientras que en varios distritos sectores de la oposición se presentan mediante alianzas electorales.

Para la jornada del domingo, Meteorología anuncia condiciones de tiempo inestable y posibilidad de lluvias, situación que también será tenida en cuenta dentro de la planificación para el operativo electoral.