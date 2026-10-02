Anuncian presencia de observadores internacionales en San Pedro

La presencia de observadores internacionales de Uruguay, Chile y Argentina fue comunicada en el marco de una reunión interinstitucional desarrollada en San Pedro de Ycuamandyyú, con el objetivo de coordinar acciones para el normal desarrollo de los elecciones municipales 2026.

Del encuentro participaron autoridades policiales, agentes fiscales, jueces electorales, representantes de la Justicia Electoral, apoderados partidarios e integrantes de la Junta Cívica, quienes abordaron aspectos relacionados con la seguridad, la organización y la prevención de posibles inconvenientes durante la jornada electoral.

La participación de observadores extranjeros se suma a las tareas de acompañamiento y seguimiento del proceso electoral en el segundo departamento, donde las instituciones buscan garantizar condiciones de tranquilidad y respeto a la voluntad popular.

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Uno de los puntos destacados es que San Pedro contará por primera vez con su propio Tribunal Electoral de la circunscripción judicial, por lo que el juzgamiento de actas electorales y la proclamación de candidatos se realizarán en el departamento, sin depender de la Circunscripción Judicial de Caaguazú.

En materia de seguridad, la Policía Nacional prepara un amplio despliegue antes, durante y después de las elecciones, con refuerzo de efectivos para resguardar la distribución de materiales y equipos electorales, además de brindar cobertura preventiva en los locales de votación.

El director de Policía Nacional en San Pedro, comisario Eladio Martínez, señaló que los agentes se encuentran en plena planificación y acción del operativo y que se establecerán mecanismos de comunicación entre las instituciones para responder ante cualquier eventualidad o denuncia de irregularidades.

“Estamos atentos y preparados para ofrecer y garantizar seguridad a los electores y candidatos, para que esto sea una verdadera fiesta de la democracia”, manifestó el jefe policial.

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El departamento cuenta con 22 distritos, 88 locales de votación y 296.803 ciudadanos habilitados para sufragar. En varios municipios se presenta una competencia entre candidaturas coloradas y liberales, mientras que sectores de la oposición concurren mediante alianzas electorales.

A la organización electoral se suma el pronóstico de tiempo inestable y probabilidad de lluvias para el domingo, una condición que podría afectar especialmente el desplazamiento de votantes desde las comunidades rurales y zonas con caminos de tierra.