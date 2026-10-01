Sole Núñez: “No dejes que otros decidan el futuro de Asunción por vos”

“El domingo, ante la máquina de votación vas a estar solo vos. Si siempre votaste por un color, te pido que votes ahora por tu barrio”, señaló Sole Núñez en su mensaje final antes de los comicios del domingo.

Agregó que en los comicios, “ningún jefe, ninguna persona, ningún candidato va a saber por quién votaste”. “Ese momento es tuyo y nadie te lo puede sacar. Y vas a definir el futuro de Asunción, con plena libertad, con esperanza y sin miedo”, aseveró.

¿Cuándo son las elecciones municipales de Asunción y qué se elige?

Este domingo 452.283 electores habilitados de la capital podrán elegir al intendente para el periodo 2026-2031 tras la desastrosa gestión de Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC). El oficialismo busca mantener el poder mediante Camilo Pérez (ANR, HC). También se debe renovar la Junta Municipal que solo en Asunción tiene 24 miembros.

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¿Qué propone Soledad Núñez para mejorar los barrios de Asunción?

En su pronunciamiento, Núñez señaló que el domingo se define el camino para reconstruir Asunción. Llamó a los electores a que el día de los comicios, cuando uno abra la puerta de su casa “mires tu calle, tu vereda, tu plaza. Veas la basura de la esquina, veas el rostro de nuestra capital”.

Por ello, pidió pensar qué ciudad queremos “para tus hijos, para tus padres, para tu familia, para tu futuro”.

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“Esta noche quiero pedirte que no dejes que otros decidan el futuro de Asunción por vos. Que el domingo vayas a votar por una Asunción limpia, vayas a votar por una Asunción sin miedo, vayas a votar por una Asunción con calles y veredas que funcionen”, aseveró.

También pidió que cada elector vaya a votar por una capital donde cada guaraní pagado por los contribuyentes se use sin corrupción y para los barrios.

¿Quiénes son los candidatos a la intendencia de Asunción en 2026?

En clara alusión a Horacio Cartes y a su candidato impuesto, Camilo Pérez, Sole dijo que a ella no la puso “ningún dueño” y que no debe “nada a nadie más que a vos. Y por eso, te pido que confíes en que Asunción sí tiene solución si salimos a votar por algo diferente”.

“Sé que puede haber dudas. Dudar es legítimo. Escuchaste demasiadas promesas y la política te ha decepcionado muchas veces. Nadie te debería pedir confianza a ciegas. Pero no dejes que el cansancio y la indiferencia decidan por vos. Yo estoy acá, con la mano en el corazón, para comprometerme a escucharte y trabajar incansablemente por tu futuro”, dijo.

Finalmente dijo estar lista para conducir Asunción y que “con tu voto decile basta al abandono de nuestra ciudad: es hora de algo distinto. Y juntos hagamos que Asunción tenga solución”, concluyó.