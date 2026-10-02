Elecciones municipales: Policía anuncia despliegue con más de 400 efectivos en Misiones

Unos 450 efectivos de la Policía Nacional serán desplegados en el departamento de Misiones para garantizar la seguridad durante las elecciones municipales 2026 del domingo 4 de octubre.

La directora departamental de Policía, comisario principal Mirtha Ramos, señaló que la seguridad está garantizada y que el acuartelamiento de los uniformados comienza desde este mediodía.

También indicó que fueron suspendidas las vacaciones de los agentes que se encontraban con permiso, quienes deberán regresar para reforzar el operativo electoral.

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“Con esta cantidad que regresaron, o sea, que se suspendieron sus vacaciones, van a ser 450 personales, la dotación completa de lo que es el departamento de Misiones”, explicó Ramos.

La jefa policial señaló que los agentes estarán distribuidos en todos los locales de votación de los 10 distritos del departamento, además de las compañías.

Ramos afirmó que está garantizada la presencia policial necesaria en los locales de votación, aunque reconoció que la cantidad de efectivos nunca es suficiente.

En cuanto a los controles, explicó que los agentes verificarán el estado de las personas que ingresen a los locales de votación, además de controlar la portación de armas.

“Normalmente se controla lo que es si ingresa en estado etílico. Entre lo que va a ser portación de armas, arma blanca, arma de fuego”, indicó.

Sobre la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas, Ramos confirmó que la Policía también realizará controles relacionados con esta disposición. Señaló que desde el mediodía comenzará el despliegue completo del personal.

Finalmente, Ramos recomendó a la ciudadanía acudir a votar en un ambiente democrático y respetuoso, llevando sus documentos. “Que vayamos a votar en democracia, que nos respetemos, salgan provistos de sus documentos”, expresó.

En el departamento de Misiones fueron designados fiscales para atender denuncias relacionadas con posibles delitos electorales durante las elecciones municipales.

En San Juan Bautista, San Miguel y Villa Florida estará Mirtha Valle; en San Ignacio y Santa María de Fe, Laura Guillén y Edgar Ortiz; en Santa Rosa y San Patricio, Nelson Colmán; mientras que en Ayolas, Santiago y Yabebyry estará Hugo Dávalos.