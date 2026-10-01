Elecciones Municipales: TSJE mantuvo audiencia con observadores de la OEA

Según el TSJE, los ministros Jorge Enrique Bogarín González (presidente) César Emilio Rossel (vicepresidente) y Jaime Bestard, en su carácter de miembro, fueron quienes participaron de la reunión con integrantes de la Misión de Observación Electoral de la OEA “para consolidar el acuerdo de observación electoral internacional”. Las elecciones en todo el país se celebrarán este domingo.

Al respecto, el jefe de la Misión de la OEA, Nicolás Albertoni, detalló que actualmente se encuentran concretando una serie reuniones con las autoridades de la institución a los efectos de interiorizarse sobre este proceso electoral.

También confirmó que acompañarán los comicios del domingo 4 de octubre próximo, al igual que los días posteriores.

Asimismo, la comitiva de la OEA estuvo integrada por la subjefa de la Misión OEA, Karen Garzón; el especialista del Departamento de Cooperación y Observación (DECO), Gerardo Sánchez, y la coordinadora de especialistas, Ana Neyra.

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