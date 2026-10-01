Política
01 de octubre de 2026 a la - 19:59

Elecciones Municipales: TSJE mantuvo audiencia con observadores de la OEA

Mujer de cabello largo explica mientras apunta a una máquina, rodeada de observadores con chalecos de la OEA en sala de reuniones.
Un grupo de observadores de la OEA escucha explicaciones sobre el sistema electoral en Paraguay.

A días de las Elecciones Municipales 2026, los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), mantuvieron una reunión con integrantes de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Por ABC Color
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Según el TSJE, los ministros Jorge Enrique Bogarín González (presidente) César Emilio Rossel (vicepresidente) y Jaime Bestard, en su carácter de miembro, fueron quienes participaron de la reunión con integrantes de la Misión de Observación Electoral de la OEA “para consolidar el acuerdo de observación electoral internacional”. Las elecciones en todo el país se celebrarán este domingo.

Al respecto, el jefe de la Misión de la OEA, Nicolás Albertoni, detalló que actualmente se encuentran concretando una serie reuniones con las autoridades de la institución a los efectos de interiorizarse sobre este proceso electoral.

También confirmó que acompañarán los comicios del domingo 4 de octubre próximo, al igual que los días posteriores.

Grupo de siete personas, incluyendo hombres en trajes y mujeres con chalecos, en ambiente de oficina, con expresiones como sonrisa y tranquilidad.
Ministros del TSJE mantuvieron audiencia con observadores internacionales de la OEA.

Asimismo, la comitiva de la OEA estuvo integrada por la subjefa de la Misión OEA, Karen Garzón; el especialista del Departamento de Cooperación y Observación (DECO), Gerardo Sánchez, y la coordinadora de especialistas, Ana Neyra.

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