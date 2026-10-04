Cartismo retiene el poder en Areguá

Julio Trinidad, ahijado político del ministro cartista Tadeo Rojas se impuso en las urnas al veterano liberal Luis Villalba en Areguá y de esta manera el Partido Colorado retienen el poder en la capital departamental de Central.

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Con el computo total de las 144 mesas de votación instaladas Julio Trinidad obtuvo 16.231 votos de los 29.267 emitidos en Areguá.

Areguá: oposición se unió, pero no llegó a la Intendencia

Mientras que el liberal Luis Villalba se alzó con 11.691 votos en una dura campaña electoral donde unió a toda la oposición, sin embargo, no logró desalojar al cartismo de la Municipalidad de Areguá.

En la capital departamental se tuvo 1.259 votos en blanco y 72 cotos nulos.