Elecciones Municipales: Sellan unidad opositora en Areguá para “lavar la cara de la ciudad”

Con un acta de entendimiento, varios partidos de la oposición acordaron apoyar la candidatura de Luis Villalba (PLRA) a la intendencia de Areguá.
Durante la firma del acuerdo, varios líderes de la oposición nacional manifestaron que el objetivo es devolverle el color y el misticismo a Areguá que fue perdiendo debido al descontrol municipal.
Lea más: Elecciones municipales: Unidad colorada con “chicle” en Areguá y sin presencia de Tadeo Rojas
“Nuestro objetivo es claro, recuperar la imagen de Areguá que hoy está muy deteriorada. La ciudad necesita lavarse la cara”, dijo Luis Villalba, quien es actual concejal municipal.
La Alianza Unidos por Areguá congrega a siete sectores políticos de oposición: Partido Revolucionario Febrerista (PRF),Yo Creo, Frente Amplio, Participación Ciudadana, País Solidario, Convergencia Socialista y Partido Tekojoja.
Lea más: Cartistas politizan obras municipales en Areguá
Para la firma del acuerdo asistieron los senadores; Esperanza Martínez (Participación Ciudadana), y José Oviedo (Yo Creo) y el ex senador Sixto Pereira, referente del Partido Tekojoja y otros referentes políticos.
El Partido Colorado tomó las riendas de la administración municipal hace 16 años. Un periodo estuvo a cargo de César Osvaldo Leiva (2010-2015) y Denis Torres está cerrando su segundo periodo municipal.