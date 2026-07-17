Elecciones municipales: En Areguá no hay unidad granítica colorada

Las elecciones internas culminaron y arrojaron como ganador en Areguá al ahijado político del ministro Tadeo Rojas, Julio Trinidad, quien es el candidato a la Intendencia por el Partido Colorado. Sin embargo, a más de un mes de la puja electoral, la unidad granítica sigue sin darse en a ciudad.

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Si bien, Julio Trinidad tras ganar en las internas, llamó a la unidad, el abrazo republicano con Pablo Ayala, ahijado político de Denis Torres, no se dio. Esto quedó evidenciado cuando el ministro Tadeo Rojas, junto con el presidente Santiago Peña y el ministro de Urbanismo Juan Carlos Baruja entregaron viviendas sociales en Areguá y aprovecharon la ocasión para hacer proselitismo a favor de los candidatos colorados de Central, y no estuvo el intendente.

Denis Torres, con la derrota electoral en las internas a cuestas y sin el apoyo del ex senador Erico Galeano, encarcelado por sus vínculos con el narcotráfico, reacomodó sus fichas y buscó acercamiento al candidato presidencial del movimiento Colorado Añetete Arnoldo Wiens.

La reunión se concretó el pasado 8 de julio, cuando el presidenciable recorrió la ciudad junto al intendente e indicaron que trabajaran unidos.

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Cercanos a Torres indican que el equipo político cuenta con una buena cantidad de votos fieles, por lo que condicionan la unidad granítica para brindar su apoyo al ahijado político de Tadeo Rojas. Es más, señalan que la diferencia entre Julio Trinidad y Pablo Ayala fue de solo 780 votos.

Ayala se quedó con el 37% de los votos en las internas coloradas, muy por arriba del tercero que solo acumuló el 9%. Julio Trinidad obtuvo el 42 % de los votos, pero su candidatura se estancó.

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Confiado en los votos fieles, Denis Torres, quien cierra once años como intendente, pretende llegar a ser candidato a diputado en las elecciones del 2028, para lo cual ya buscó aliados con Añeteté.

En la otra carpa, los partidos de la oposición se unieron en Areguá al rededor de la figura de Luis Villalba (PLRA), quien busca recuperar el poder de la Intendencia luego de 16 años en manos coloradas.

Luis Villalba es actual concejal con una postura crítica hacia la gestión de Denis Torres y fue intendente de Areguá hace 16 años, por lo cual es una figura conocida en la ciudad.