Elecciones municipales: Unidad colorada con “chicle” en Areguá y sin presencia de Tadeo Rojas

El candidato a intendente colorado de Areguá, Julio Trinidad, quien es ahijado político del ministro de Desarrollo Tadeo Rojas, recibió en la seccional colorada Nº101 al “comando municipal colorado” liderado por el intendente Denis Torres (ANR-HC), para conseguir la unidad.

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Según de lo que se desprende del discurso que dio anoche Denis Torres es que Julio Trinidad se comprometió a firmar un documento ante los funcionarios municipales para que no sean despedidos.

Es decir, tener una “garantía” de seguir con sus puestos de trabajo y que el objetivo del sector del jefe comunal es que ingresen los cinco candidatos a concejales leales en el siguiente periodo municipal.

“Nuestro proyecto no es que entre una persona, sino que entren los cinco. Los funcionarios van a ser el pulmón tuyo, Julio, y hoy, frente a ellos firmemos el compromiso para que ellos tengan la garantía de seguir”, dijo Denis Torres.

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El jefe comunal indicó que entrega al “regimiento de dirigentes” desde agosto para que trabaje por la candidatura de Julio Trinidad y, de esa manera asegurar que no caiga el Partido Colorado de la administración municipal.

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“Confío mucho en vos, Julio, te entrego este regimiento de dirigentes. Dejo a tu cargo estos dirigentes colorados que desde agosto van a salir a trabajar para asegurar que, el Partido Colorado siga en la Municipalidad de Areguá”, dijo Torres.

A su turno, Julio Trinidad elogió el liderazgo de Torres y agregó que tuvieron una dura interna colorada, pero que la unidad se dio a pesar de todo.

“Es un gusto estar aquí, no esperaba menos de vos, Denis. Entramos en una interna reñida, nos arañamos, nos codeamos, pero tuvimos la capacidad de llegar acá y estamos todos unidos” , dijo Trinidad.

Durante el acto fue notoria la ausencia del ministro Tadeo Rojas, por lo que trascendió que el abrazo fue solo con un “chicle” y mientras dure la campaña proselitista con miras a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

“Les pido esa unidad, quédense tranquilos que yo no soy enemigo de ustedes. Vamos a trabajar, con todos con cada funcionario”, dijo el candidato a intendente colorado.