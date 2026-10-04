Clan Estigarribia sigue fuerte en Villa Elisa

El liberal Sergio Estigarribia logró el rekutu en Villa Elisa con 20.453 votos, mientras que la cartista Diana Recalde acumuló 15.047 votos, lo que representa 38,56% del total emitido.

De esta manera el “clan Estigarribia” integrada por el gobernador de Central Ricardo Estigarribia y Sergio Estigarribia sigue gozando de la preferencia de electorado en Villa Elisa.

Clan Estigarribia venció a Diana Recalde, del cartismo

En la ciudad fueron instaladas 179 mesas de votación y se llegó a 64,50% de participación, según el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Del computo total se tuvo 918 votos en blanco y 103 votos nulos.

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Diana Recalde, a pesar de tener un fuerte respaldo del titular del Partido Colorado Horacio Cartes y el senador Basilio “Bachi” Núñez no pudo cortar con la hegemonía del clan Estigarribia en la ciudad.