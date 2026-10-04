Política
04 de octubre de 2026 a la - 20:56

Clan Estigarribia sigue fuerte en Villa Elisa

Hombres felices en camisa a rayas y blanca, muestran dedos en 'V' en ambiente festivo de votación.
El gobernador Ricardo Estigarribia y su hermano Sergio Estigarribia, intendente de Villa Elisa.

El clan de los hermanos Estigarribia retiene el poder en Villa Elisa por otro periodo más. El liberal Sergio Estigarribia logró el rekutu como intendente, con el 52% del total de los votos emitidos en esta jornada electoral.

Por ABC Color
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El liberal Sergio Estigarribia logró el rekutu en Villa Elisa con 20.453 votos, mientras que la cartista Diana Recalde acumuló 15.047 votos, lo que representa 38,56% del total emitido.

De esta manera el “clan Estigarribia” integrada por el gobernador de Central Ricardo Estigarribia y Sergio Estigarribia sigue gozando de la preferencia de electorado en Villa Elisa.

Clan Estigarribia venció a Diana Recalde, del cartismo

En la ciudad fueron instaladas 179 mesas de votación y se llegó a 64,50% de participación, según el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Del computo total se tuvo 918 votos en blanco y 103 votos nulos.

Lea más: Cartismo presenta dos candidatas a intendenta en Villa Elisa

Diana Recalde, a pesar de tener un fuerte respaldo del titular del Partido Colorado Horacio Cartes y el senador Basilio “Bachi” Núñez no pudo cortar con la hegemonía del clan Estigarribia en la ciudad.