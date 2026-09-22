Sergio Estigarribia busca la reelección en Villa Elisa: promete una ciudad asfaltada y “cero empedrado”

Villa Elisa, distrito del departamento Central que experimentó un acelerado crecimiento poblacional en los últimos años, tiene entre sus candidatos al exintendente Sergio Estigarribia (PLRA). El jefe municipal asumió el cargo en septiembre de 2023, tras completarse el mandato de su hermano Ricardo Estigarribia, actual gobernador de Central y aspirante presidencial.

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Destacó que, tras dos años y nueve meses al frente del Ejecutivo municipal, logró consolidar alianzas con otras agrupaciones con miras a los comicios. “Hay que entender que el Partido Colorado siempre es fuerte en cualquier elección, entonces estamos trabajando, estamos caminando, estamos visitando los barrios justamente para tener esa cercanía con la ciudadanía y lógicamente ofrecerle nuestros proyectos”, dijo.

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Entre los logros de su administración, recordó la remodelación del edificio municipal, la habilitación de la Costanera, la edificación de una imagen de la Virgen del Carmen de casi 15 metros de altura, la instalación de una sub base de la Agrupación Lince con más de 100 agentes y la apertura de la primera veterinaria municipal del país, considerando que las mascotas ya forman parte de las familias.

Seguridad: Mayor cantidad de Linces en la ciudad

En materia de seguridad, recordó que apenas asumió el cargo, realizó una encuesta sobre las necesidades prioritarias del municipio, en la que la inseguridad ocupó el primer lugar.

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Relató que, gracias a las gestiones con el comisario Gustavo Ruiz Díaz y el ministro del Interior, Enrique Riera —quienes lo recibieron con predisposición pese a pertenecer a otro signo político—, se concretó la instalación de la subbase Lince. Si bien reconoció que sigue habiendo zonas con altos índices delictivos, remarcó que “por lo menos a nivel general pudimos paliar esa situación”.

Foco de campaña: Asfaltado

Para Estigarribia, la promesa de reparar y mejorar la red vial constituye el eje central de su campaña. Señaló que el distrito tiene 88 años de fundación y que, pese a su vertiginoso desarrollo en los últimos 15 años, aún persisten deficiencias estructurales. “Hoy seguimos teniendo barrios y calles sin empedrar inclusive”, lamentó.

“Somos los primeros críticos que nos falta reparar varias arterias que están asfaltadas y deterioradas, y en esta nueva administración que se viene, estoy seguro de que la ciudadanía nos va a dar su voto de confianza”, afirmó.

“Vamos a enfocarnos exclusivamente en las calles, en todo ese asfalto que falta reparar, en asfaltar calles alternativas para que sea más rápida y fluida la circulación vehicular y en aquellas calles que faltan empedrar, porque en pleno siglo XXI creo que ya tenemos que intentar, en estos años que se vienen tratar de dejar Villa Elisa con cero empedrado”, aseveró.

Sostuvo además que el villaeliseño “está acostumbrado ya a tener una ciudad linda, una ciudad que dejó de ser una ciudad dormitorio; por eso, digo que a partir de esta nueva administración, vamos a enfocarnos exclusivamente en las calles para poder darle esa tranquilidad”.

Recursos y abandono estatal

Al ser consultado sobre el financiamiento de las obras viales, aseguró que los contribuyentes confían en la administración y abonan sus tributos.

“Lastimosamente no tenemos el apoyo suficiente del Gobierno nacional”, criticó. Como ejemplo, mencionó que Itaipú lanzó un programa para pavimentar 1.000 kilómetros de asfalto en los 263 municipios del país, del cual Villa Elisa no recibió “ni una cuadra”. “Simplemente por el hecho de no pertenecer al signo partidario del Gobierno de turno”, lamentó.

Salud, primer empleo y residuos

En el ámbito de la salud, resaltó la continuidad de los programas iniciados durante la gestión de su hermano, como las plantas de oxígeno instaladas durante la pandemia. “No te voy a decir que le estamos regalando vida, pero sí estamos prolongando vidas de gente dependiente del oxígeno”, manifestó, al precisar que benefician a unas 700 personas con provisión totalmente gratuita.

Respecto a las demandas de los jóvenes, indicó que la principal urgencia es el primer empleo, motivo por el cual impulsan programas de capacitación y convenios con el sector privado local.

En cuanto a la recolección de basura, evaluó como eficiente el servicio de la empresa contratada, aunque lamentó que persistan vecinos que pagan a carriteros para arrojar desechos en vertederos clandestinos.

Transporte público: aplazado

Sobre el servicio de transporte público metropolitano, el candidato fue tajante: “Lastimosamente estamos aplazadísimos”, criticó en relación con las empresas reguladas por el Viceministerio de Transporte. Apuntó en particular contra los frecuentes incumplimientos de las líneas 49 y 15. Sobre las autoridades del área, denunció que “lastimosamente no nos reciben”.

En la misma línea, cuestionó la falta de respuestas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) ante los reclamos por la escasez de alumbrado público: “Nunca tuve respuesta”, lamentó.

Proyecto Tororé y atractivos culturales

Finalmente, destacó con orgullo la habilitación de una guardería municipal para 60 niños de madres trabajadoras de escasos recursos, denominado Tororé, que se logró con la colaboración de varias instituciones.

En el plano cultural, resaltó la realización del festival Kurusu Rapé con la representación del Viacrucis, y en lo deportivo, la construcción del polideportivo municipal, sede de equipos campeones a nivel internacional.

“Estoy muy convencido de que estamos por el camino correcto en la historia porque estamos construyendo una Villa Elisa que tanto queremos en compañía de la ciudadanía”, concluyó.