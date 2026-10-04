Elecciones municipales: ANR afirma que la jornada se desarrolla con normalidad, pese a incidentes menores

A pocas horas de iniciada la jornada electoral, el apoderado general de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Wildo Almirón, brindó un informe desde el comando de vigilancia partidario en el que aseguró que las elecciones se están desarrollando “dentro de la normalidad”, a pesar de los desafíos climáticos y logísticos registrados en las últimas horas.

Destacó que a las 08:00 ya se contaba con el reporte del 100% de los locales de votación operativos en todo el territorio nacional, con las 14.711 mesas instaladas.

Consultado sobre los retrasos iniciales y contratiempos, el apoderado explicó que respondieron principalmente a “las condiciones climáticas en estos departamentos” y a demoras en la llegada de mesarios de la oposición, además de cortes de energía eléctrica en algunos puntos.

Sin embargo, enfatizó que “todos fueron subsanados a la hora indicada previamente”.

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En cuanto a las denuncias sobre el voto asistido y los roces con las directrices del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Almirón aclaró la postura del partido recordando que “el voto es secreto y que nadie puede ser acompañado al cuarto oscuro” salvo personas con discapacidad debidamente contempladas por la ley.

Atribuyó los malentendidos a cuestiones culturales y a la conformación de las mesas, integradas por tres miembros, donde dos corresponden a la oposición y uno a la ANR.

Sobre los reportes de incidentes recibidos en la sala de monitoreo, reconoció que hubo situaciones habituales en este tipo de comicios: “Varios incidentes. No vamos a esconder las cuestiones, pero son incidentes que nosotros consideramos normales”.

Entre ellos mencionó disputas en la instalación de mesas, fallas técnicas operativas o una mesa de consulta en Villa Elisa atendida por operadores del PLRA.

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Asimismo, descartó daños graves en las máquinas de votación y remarcó que las unidades cuentan con baterías de litio con autonomía de hasta 12 horas.

Almirón apuntó contra sectores opositores al señalar que “desde la oposición estarán queriendo que la gente no vaya a votar para que con ello puedan deslegitimar los resultados de las elecciones”.

Concluyó instando a la ciudadanía a acudir masivamente a las urnas: “Que acudan, que vayan a votar, que es el derecho que tienen los ciudadanos de expresar su voluntad a través de los votos”.