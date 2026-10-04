Elecciones municipales: Voto asistido genera inconvenientes en Villa Florida

El voto asistido es el principal inconveniente registrado durante las elecciones municipales 2026, en el distrito de Villa Florida, Misiones, donde personas de la tercera edad solicitan asistencia en el cuarto oscuro para utilizar las máquinas de votación.

En Villa Florida fueron habilitados 3.541 electores, distribuidos en un local de votación con 10 mesas. Pero hay electores que alegan que no comprenden el funcionamiento de las máquinas o que no pueden ver correctamente la pantalla.

En este escenario, tras los inconvenientes registrados en algunas mesas, los apoderados de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) comenzaron a discutir sobre la forma en que debe aplicarse el voto asistido.

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¿Qué dijeron apoderados de ANR y PLRA?

Ada Franco, apoderada de la ANR, sostuvo que debe respetarse la voluntad de los electores que solicitan ser acompañados al cuarto oscuro, especialmente cuando alegan una discapacidad visual.

Relató el caso de un hombre de 93 años que manifestó no poder ver y a quien inicialmente se le habría impedido votar acompañado. Según explicó, fue necesaria la presencia policial y la intervención del apoderado de la oposición para llegar a un acuerdo y permitir que el adulto mayor pudiera sufragar.

Franco afirmó que situaciones similares se registraron en otras mesas, donde algunos miembros se negaron a flexibilizar su postura.

Por su parte, Juan Espínola, apoderado del PLRA, explicó que la mesa receptora de votos constituye la máxima autoridad durante el acto electoral y que las decisiones deben ser tomadas por los tres miembros de mesa. Señaló que los apoderados y fiscales pueden realizar sugerencias, pero no imponer decisiones.

Voto asistido: ¿Van a flexibilizar las exigencias?

En ese sentido, reconoció que el voto asistido genera inconvenientes de manera recurrente y sostuvo que se busca flexibilizar las exigencias en este tipo de situaciones, para evitar incidentes y garantizar una jornada electoral tranquila y ordenada.

Así resolvieron las discrepancias sobre el voto asistido

Tras los inconvenientes registrados, los diferentes miembros de mesa decidieron que el presidente de mesa y un vocal, ambos de partidos diferentes, acompañen a los electores para brindarles las indicaciones correspondientes sobre el uso de la máquina de votación.

De esta manera, buscan garantizar que no exista inducción al voto hacia un determinado partido político.