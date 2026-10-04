Elecciones municipales: Pedro Juan Caballero sigue en manos de Acevedo

De acuerdo con el escrutinio de votos de las elecciones municipales 2026 en Pedro Juan Caballero, el licenciado Ronald Acevedo (PLRA) es el ganador de los comicios en esta parte del país.

Su triunfo, esta vez, fue frente al cartista Luis Guillén (ANR), según la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

De esta manera, con la reelección, se mantiene intacto el poderío de la familia Acevedo en esta capital departamental; para la Junta Municipal, según datos de TREP, la licenciada Carolina Yunis de Acevedo (PLRA), esposa de Ronald, sería la más votada entre los liberales.

Reelección en los otros cinco distritos

Según los resultados preliminares del TSJE, los cinco candidatos a la Intendencia que buscaban el rekutu lo lograron y seguirán al frente de sus comunas.

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Los virtuales ganadores son: Rodney Villalba (ANR), en Capitán Bado; Luis Brítez (ANR), en Bella Vista Norte; Wilfrido Figueredo (ANR), en Cerro Corá; Pablino Arévalos (ANR) y Ezequiel Ayala (ANR), en Karapaí.