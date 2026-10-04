Lluvias, caminos intransitables y falta de energía marcaron las elecciones en San Pedro

Las precipitaciones registradas durante gran parte del domingo provocaron el deterioro y la intransitabilidad de varios caminos vecinales, complicando el desplazamiento de electores y el desarrollo normal de algunas actividades electorales. Debido a estas condiciones, los observadores internacionales cuya presencia había sido anunciada no pudieron llegar hasta el departamento, según los reportes.

Uno de los episodios que reflejó las dificultades se registró en Barbero, donde se recurrió a las linternas de teléfonos celulares para iluminar el interior de un local de votación, ante la falta de suministro eléctrico. La situación generó inconvenientes durante el desarrollo de los comicios.

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Pese a este escenario, se registró una importante participación ciudadana, con electores que acudieron a las urnas pese a las condiciones adversas y las dificultades de acceso en distintas comunidades del departamento.

En cuanto a la seguridad, la Policía Nacional no reportó mayores incidentes, mientras que agentes policiales, fiscales y referentes políticos mantuvieron tareas de coordinación preventiva para evitar conflictos durante la jornada.

La elección dejó así un balance con dos realidades contrapuestas: la participación de la ciudadanía y la tranquilidad del proceso, frente a las carencias de infraestructura vial y servicios básicos que volvieron a quedar expuestas en varios puntos de San Pedro.