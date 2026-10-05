Lilian Samaniego: Cartes es el “único responsable” de derrota de la ANR en Asunción

Soledad Núñez es la virtual intendenta de Asunción, tras imponerse por un margen ajustado al candidato colorado cartista Camilo Pérez, quien este lunes finalmente reconoció la victoria de la opositora en las elecciones municipales.

La derrota de la ANR en la Capital contrasta con el resultado obtenido por el Partido Colorado a nivel país, donde logró recuperar varias ciudades que actualmente están en manos de la oposición.

En ese contexto, Samaniego apuntó directamente contra Cartes y lo señaló como responsable de la derrota colorada en Asunción.

“El único responsable de la derrota de Asunción es Horacio Cartes. Él hace un año en el rally le eligió a Camilo Pérez como candidato. Cuando fue presidente le eligió a Sole Núñez para que sea parte de su gabinete. También, cuando Arnaldo Samaniego era candidato del partido, él ayudo logísticamente para que Mario Ferreiro gane la intendencia”, declaró.

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Samaniego cuestiona la candidatura de Camilo Pérez

La senadora sostuvo que la derrota estuvo vinculada con la manera en que fue seleccionada la candidatura de Pérez. Según afirmó, Cartes terminó imponiendo al actual candidato derrotado pese a la realización de internas partidarias.

Samaniego cuestionó que las bases y la dirigencia colorada no hayan tenido mayor incidencia en la definición del candidato para la Capital.

“Camilo Pérez fue digitado, sin ningún sentido de pertenencia al partido. Es más, durante su campaña le despreció a la dirigencia y a los vecinos; a todo lo que hace a la tradición y la identidad colorada; por lo tanto, la derrota de Asunción tiene un nombre: Horacio Cartes”, remarcó.

Acusa a Cartes de haber apoyado a Mario Ferreiro

En su cuestionamiento al liderazgo de Cartes, Samaniego recordó las elecciones municipales de 2015, cuando Mario Ferreiro derrotó a Arnaldo Samaniego, entonces candidato colorado a la intendencia de Asunción y hermano de la actual senadora.

La legisladora acusó a Cartes de haber colaborado para que Ferreiro se impusiera en aquellos comicios y calificó esa actuación como una “traición” al Partido Colorado.

“Cartes le ayudó a Ferreiro para que le gane a Arnaldo. El pensamiento de Cartes es que hay que traer figuras nuevas y desplazar a la dirigencia. La esencia del Partido Colorado pasa por la dirigencia, sus valores y principios, así como la tradición colorada”, declaró.

Desplazar a dirigencia colorada

Según Samaniego, esta forma de conducción responde a una estrategia de Cartes para desplazar a dirigentes tradicionales y promover figuras de su confianza.

“Él cree que con figuras de laboratorios así va a reemplazar. El Partido Colorado es más grande, es historia y tradición; es reinventarse sin dejar de lado la esencia colorada. No hay otro culpable: Horacio Cartes”, expresó.

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Cuestiona falta de apoyo de Cartes a candidatos

Samaniego también cuestionó el papel de Cartes durante las elecciones municipales y afirmó que, como titular de la ANR, no brindó el mismo respaldo financiero y político a todos los candidatos a concejales.

No obstante, diferenció el resultado de Asunción del desempeño general del Partido Colorado en el resto del país.

La legisladora atribuyó la recuperación de varias ciudades que estaban en poder de la oposición al trabajo de los gobernadores colorados y al acompañamiento del presidente Santiago Peña, quien -según dijo- respaldó a los candidatos a intendentes del cartismo.

Desliga a Raúl Latorre de la derrota

Samaniego también se refirió al papel del jefe de campaña de Pérez, Raúl Latorre, y descartó atribuirle la responsabilidad por el resultado electoral.

La senadora explicó que Latorre fue quien presentó a Pérez ante Cartes, pero sostuvo que fue el titular de la ANR quien finalmente tomó la decisión de impulsar su candidatura.

También cuestionó la vinculación de Pérez con el equipo político del exintendente cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez, investigado por presunta corrupción. Para Samaniego, ese antecedente terminó perjudicando las posibilidades electorales del candidato colorado.

Asunción como señal para las elecciones de 2028

Para la legisladora, la derrota colorada en la Capital debe ser interpretada como una advertencia de cara a las próximas elecciones generales 2028.

“Esto es un gran mensaje porque Asunción no es cualquier ciudad, es la Capital y de aquí sale todo”, dijo.

Samaniego sostuvo que el resultado refleja el malestar existente dentro del Partido Colorado por la conducción de Cartes y por la falta de mayor participación de la dirigencia tradicional en las decisiones partidarias.

Mensaje para Nicanor Duarte Frutos

En ese contexto, también dirigió un mensaje al expresidente Nicanor Duarte Frutos, a quien pidió que contribuya a la institucionalización de la ANR y a la construcción de una unidad partidaria que incluya a todos los sectores.

La senadora cuestionó particularmente el rol del presidente de la ANR y sostuvo que actualmente no representa a la totalidad de los afiliados. “Él actúa mal, porque no es presidente de todos los colorados, solamente es presidente de un sector”, sostuvo.

Samaniego consideró que la experiencia de Duarte Frutos como presidente de la República y titular del Partido Colorado debería servir para promover la unidad interna, especialmente ante el desafío de las próximas generales.

“Nicanor, dejá de ser funcional a los intrigantes y sumate para buscar realmente un partido donde tengamos la posibilidad de debatir, respetarnos y reconocernos porque el 2028 está a la vuelta”, declaró.