Soledad Núñez, virtual intendenta de Asunción: “Gané con votos colorados”

Con una diferencia de 5.024 votos, según los datos preliminares de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Soledad Núñez se impuso como la virtual intendenta de Asunción.

La candidata opositora obtuvo un total de 133.325 votos (47,78%) frente a los 128.301 sufragios (45,98%) que recibió el candidato perdedor del Partido Colorado, Camilo Pérez, quien ayer evitó reconocer la derrota, pero finalmente dijo que hoy llamó a Núñez para reconocer su derrota.

Soledad Núñez afirmó que el resultado es fruto del trabajo de todo el equipo que la acompañó en todos los barrios de Asunción, lo que hizo que la contienda se traslade al territorio, pero agregó que, así como lo anunció durante su campaña, ganó con votos colorados.

“Nosotros hicimos nuestro trabajo, en condiciones a veces, en una cancha desnivelada, pero la gente salió, votó Asunción y ganó Asunción. Siempre yo tuve la fe puesta en la ciudadanía asuncena, que era quien iba a elegir. Dije que iba a ganar con votos colorados; gané con votos colorados. Creo que me gané la confianza de mucha gente y da gusto ver que el trabajo bien hecho también recibe su premio”, refirió en conversación con A La Gran 730 de ABC Cardinal.

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“Nos enfrentamos a una topadora”

Núñez dijo que se enfrentaron a “una topadora” con muchísimo dinero y recursos, que intentó a toda costa instalar que las elecciones no valían la pena, a fin de desmotivar a los electores y ganar de esa manera.

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“Nosotros nos enfrentabamos con nuestra voluntad, con algunos apoyos que recibimos, pero esto fue contra viento y marea, nos enfrentamos a una topadora con muchísimo dinero, con muchísimos recursos, que buscó instalar desde el primer día que esta elección practicamente ni valía la pena y -no te voy a negar- durante el camino era como frustrante ver que hasta la gente perdía la esperanza de que podíamos ganar y con el equipo seguimos y seguimos firmes y caminamos cada rincón de Asunción”, indicó.

Resaltó que la victoria fue fruto del trabajo incesante, minucioso, organizado que realizaron en el territorio asunceno, con las visitas casa por casa en cada uno de los barrios.

Agregó que fue bastante satisfactorio el “grito de guerra” y de victoria que realizaron ayer frente al Panteón de los Héroes, del centro de Asunción, donde con una multitud de personas gritaron “sí se puede”, lo que describió como un “premio” de una forma de hacer política también que vale la pena.

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“Nosotros no salimos a comprar votos, no salimos a comprar encuestas, no salimos a comprar bocas de urna”, señaló.