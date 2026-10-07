Peña convoca a intendentes electos para asesorarles en uso de dinero público

El presidente de la República, Santiago Peña, anunció la realización de una jornada de trabajo dirigida a los intendentes y concejales electos de todo el país. La iniciativa, canalizada a través del Consejo Nacional Anticorrupción, busca bajar una bajada de línea sobre el uso correcto de los recursos públicos, la transparencia administrativa y la adopción de buenas prácticas en la gestión municipal.

En dicha reunión estuvieron presentes el presidente de la República Santiago Peña, el presidente del Congreso Basilio “Bachi” Núñez, el jefe de gabinete de la presidencia Javier Giménez, José Alberto Alderete y Roberto Moreno.

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Según la información compartida desde la Presidencia, el objetivo es brindar herramientas técnicas y acompañamiento institucional a quienes deberán asumir la conducción de los municipios el próximo mes de noviembre.

Durante la reunión de trabajo con los integrantes del Consejo, el jefe de Estado remarcó que el gobierno central pretende acompañar a las nuevas autoridades locales para evitar desviaciones y asegurar una mejor prestación de servicios en cada distrito.

Peña expresó que las autoridades que llegan con la intención de transformar sus comunidades merecen contar con el conocimiento y el resguardo técnico necesario para gestionar con seguridad. Asimismo, adelantó que en los próximos días se definirá la fecha y la metodología de este encuentro nacional.

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Ofrecerán herramientas de control

La convocatoria contempla un paquete de capacitaciones enfocado en la prevención de hechos de corrupción, el manejo correcto de las licitaciones públicas y el reordenamiento de los presupuestos comunales.

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Desde el Poder Ejecutivo señalan que muchos jefes comunales tropiezan al inicio de sus mandatos debido al desconocimiento de los marcos legales o a la falta de equipos técnicos preparados, lo que termina derivando en irregularidades administrativas o denuncias ante la Contraloría General de la República.