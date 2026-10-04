Resultados de las elecciones municipales 2026: todos los intendentes electos

La Justicia Electoral completó la transmisión de resultados de las elecciones municipales celebradas en todo el territorio nacional, configurando el nuevo mapa político local.

La jornada cívica definió a las autoridades que encabezarán las comunas de las principales ciudades y del interior, en un proceso marcado por el seguimiento ciudadano y el control en cada mesa de votación.

A continuación, conocé el listado de los intendentes que se quedaron con la victoria, según los datos oficiales. Las nuevas autoridades asumirán sus mandatos una vez concluido el juzgamiento definitivo de las actas y la proclamación de los tribunales electorales.

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